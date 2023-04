Motorista, veja passo a passo de como compartilhar CRLV pelo aplicativo

Compartilhar CRLV pelo aplicativo já é uma realidade para os motoristas brasileiros há algum tempo. No entanto, muita gente tem dúvidas sobre como fazer isso.

Pensando nisso, hoje trouxemos um passo a passo simples de como realizar esse compartilhamento, além de dicas para garantir o sucesso na operação.

Sendo assim, não deixe de ler até o final, pois essas dicas podem facilitar a sua vida.

Como compartilhar CRLV pelo aplicativo?

Com a evolução tecnológica, muitas coisas passaram a ser mais fáceis e práticas. Por exemplo, como é o caso do compartilhamento do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).

Agora, os motoristas podem compartilhar esse documento através do aplicativo disponibilizado pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito), sem precisar imprimir e carregar a versão física do documento.

E para saber como fazer isso, é só seguir esse passo a passo super simples que preparamos para você.

Passo 1: Baixe o aplicativo do Detran

Primeiramente, para compartilhar o CRLV pelo aplicativo, o primeiro passo é baixar o app do Detran no seu smartphone. A saber, o processo é bem simples e pode ser feito diretamente na loja de aplicativos do seu celular.

Caso você esteja com dificuldades em encontrar o aplicativo do Detran, basta digitar “Detran” na barra de pesquisa do Google Play ou App Store e escolher o aplicativo correspondente ao do seu estado.

Passo 2: Faça o login no aplicativo

Assim que o aplicativo estiver instalado no seu celular, é preciso fazer o login com os seus dados. Geralmente, o login é feito com o CPF do motorista e uma senha cadastrada no próprio aplicativo.

Aliás, se você ainda não tem um cadastro no aplicativo do Detran, é fácil fazê-lo na própria plataforma. Para isso, basta seguir as instruções presentes na tela e informar todas as informações solicitadas.

Passo 3: Acesse o CRLV no aplicativo

Após fazer o login no aplicativo do Detran, é possível acessar o CRLV diretamente por lá. Para isso, é só clicar no ícone correspondente a esse documento, que costuma ficar localizado na tela inicial do aplicativo.

Caso você não encontre o ícone do CRLV na página inicial, é possível procurá-lo em uma opção de “menu” ou “acesso rápido”, dependendo da forma como o aplicativo foi configurado pelo Departamento de Trânsito.

Passo 4: Compartilhe o CRLV

Finalmente chegamos ao passo mais importante deste guia: compartilhar CRLV pelo aplicativo. Para fazer isso, você deve escolher a opção “compartilhar” no próprio app e selecionar os dados que serão compartilhados.

Geralmente, o aplicativo do Detran permite que o motorista escolha entre compartilhar o documento completo ou apenas informações específicas, como o número do chassi, por exemplo. Assim, é importante que o condutor saiba exatamente quais dados precisará compartilhar na situação em questão.

Após escolher as informações que serão compartilhadas, é só informar o número do celular ou endereço de e-mail da pessoa que receberá os dados. Ademais, é essencial lembrar que essas informações precisam ser informadas corretamente, pois qualquer erro pode inviabilizar o compartilhamento.

Passo 5: Verifique se o documento foi aceito

Após compartilhar o CRLV pelo aplicativo, você precisa verificar se o documento foi aceito pela pessoa que o recebeu. No geral, o aplicativo do Detran costuma enviar uma notificação automática para o celular do motorista informando se a operação foi realizada com sucesso ou não.

Assim, caso a pessoa que receber os dados não tenha conseguido abri-los ou tenha algum problema com o compartilhamento, é preciso realizar a operação novamente ou procurar o Detran para obter ajuda.

Conclusão

Compartilhar o CRLV pelo aplicativo do Detran é uma das facilidades oferecidas pela tecnologia atualmente. Além disso, o processo é simples e prático, mas exige que o motorista tome alguns cuidados.

Dentre esses cuidados, como vimos, estão verificar as informações que serão compartilhadas e conferir se a operação foi realizada corretamente.

Com essas dicas, esperamos que você possa compartilhar o seu CRLV com mais facilidade e praticidade. Recapitulando, basta baixar o aplicativo em seu dispositivo. Assim, não precisará imprimir documentos físicos ou carregar mais papéis do que o necessário. Portanto, vale a pena experimentar essa opção, caso ainda não tenha feito isso.

Gostou de aprender a como compartilhar CRLV pelo aplicativo? Viu como é fácil? Então, agora compartilhe também essas informações e ajude mais pessoas a aproveitarem essa comodidade.