Motoristas Alegres com Notícia Maravilhosa: Gasolina Está Barata!

Na semana passada, os motoristas do país encontraram preços mais elevados da gasolina e do etanol hidratado. Os combustíveis, que são concorrentes nas bombas, ficaram mais caros e pesaram um pouco mais no bolso dos consumidores.

Contudo, os motoristas que preferem abastecer seus veículos com gasolina tiveram um melhor custo-benefício em quase todo o país. Isso porque o valor do etanol não compensa o seu desempenho, ou seja, os consumidores que preferem abastecer com gasolina podem continuar escolhendo o combustível fóssil, pois é a melhor opção.

Aliás, essa é uma das grandes dúvidas dos motoristas, que nem sempre sabem qual combustível deve ser utilizado para abastecer os veículos. Enquanto muitos preferem a gasolina, outros tantos costumam optar pelo etanol hidratado nas bombas. Mas qual dos dois é mais vantajoso para o motorista?

Essa questão pode parecer complicada, mas não é. De acordo com especialistas, os motoristas podem abastecer seus veículos com ambos os combustíveis, de maneira alternada.

No entanto, a gasolina vem se mostrando bem mais vantajosa que o etanol nos últimos meses no Brasil. Leia a matéria e entenda como descobrir qual combustível promove um melhor custo-benefício para o motorista.

Gasolina e etanol ficam mais caros na semana

Segundo dados de um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina ficou 0,18% mais cara nos postos do país. Com isso, o preço médio do litro do combustível fóssil chegou a R$ 5,51.

Por sua vez, o etanol hidratado fechou a semana com uma alta de 0,52%, com o preço médio do litro subindo para R$ 3,90 no país.

Isso mostra que, em valores reais, o etanol foi bem mais barato que a gasolina. Então, porque não vale a pena abastecer com o biocombustível? Leia até o final e veja com calcular qual combustível é mais vantajoso.

A saber, os dados fazem parte do levantamento da ANP, divulgado semanalmente. Em síntese, a entidade pesquisa os preços dos combustíveis em mais de 5 mil postos do país e divulga o valor médio da gasolina, do etanol hidratado e do óleo diesel.

Gasolina tem melhor custo-benefício

Para quem não sabe, o etanol não proporciona um desempenho tão bom quanto a gasolina. Por isso, não é porque a gasolina custa mais caro que o etanol que este seja a melhor opção para os motoristas.

Na verdade, os combustíveis possuem desempenhos variados, ou seja, cada um é vantajoso de alguma forma, mas também possuem desvantagens em outros pontos. E tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher um ou outro para abastecer seu veículo.

Na semana, o preço médio do etanol correspondeu a 70,8% do valor da gasolina na semana passada. Contudo, a taxa precisaria ser um pouco menor para que o biocombustível fosse considerado mais vantajoso que a gasolina no país.



Aliás, ao analisar os preços comercializados nas 27 unidades federativas (UFs), a gasolina quase conseguiu ser unânime, visto que conferiu mais vantagem para os motoristas em 26 UFs.

Em resumo, esse resultado vem acontecendo nos últimos meses, com o etanol se mostrando mais vantajoso em poucas UFs. Aliás, a gasolina chegou a ser mais vantajosa que o etanol em todas as 27 UFs algumas semanas atrás.

Para quem não entendeu, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que o seu custo-benefício seja maior. Caso o resultado da equação supere essa marca, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Etanol x Gasolina

Na semana passada, 26 das 27 UFs tiveram taxas superiores a 70%. Isso quer dizer que a gasolina foi mais vantajosa que o etanol em praticamente todo o país. A única exceção foi Mato Grosso, onde o preço do etanol foi de R$ 3,59, enquanto a gasolina custou R$ 5,52.

Veja abaixo os menores percentuais da relação gasolina/etanol no país.

Mato Grosso: 65%

São Paulo: 71,1%

Distrito Federal: 71,9%

Paraná: 71,5%

Minas Gerais: 72,2%

Acre: 73,5%

Goiás: 73,6%

Embora essas tenham sido as menores taxas registradas entre as UFs, o nível ficou abaixo de 70% apenas no Mato Grosso, ou seja, esse foi o único local do país a comercializar o etanol a um preço mais vantajoso que a gasolina.

Calcule e veja qual combustível é mais vantajoso

Em síntese, os motoristas do país precisam realizar um cálculo para saber se a gasolina é mais vantajosa que o etanol, e vice-versa. Esse cálculo se refere à conhecida relação dos 70%, que sempre deve ser levada em consideração pelos motoristas antes de optar por algum destes combustíveis.

Especialistas explicam que um litro de etanol equivale a cerca de 70% do litro da gasolina, ao menos em termos de conteúdo energético. Isso quer dizer que o preço do etanol deve ser igual ou menor que 70% do preço da gasolina para oferecer melhor custo-benefício aos motoristas.

Seja como for, o mais importante é buscar alternativas para os altos preços. Caso ambos os combustíveis estejam custando mais do que o motorista pode pagar, a opção é deixar o veículo em casa e utilizar o transporte público.