Motoristas Sentem o Peso da Gasolina: Veja os Preços Mais Altos do Brasil

Os motoristas não ficaram muito felizes com as novas notícias sobre a gasolina. Enquanto o etanol hidratado e o óleo diesel fecharam mais uma semana em queda, a gasolina seguiu o movimento inverso e ficou mais cara nos postos do país.

Na verdade, os consumidores sempre ficam atentos às variações dos preços dos combustíveis. Boa parte dos motoristas torce para que os valores diminuam, dando um alívio ao bolso. No entanto, em março, apenas o óleo diesel ficou mais barato nas bombas de combustíveis.

Por outro lado, a gasolina e o etanol hidratado fecharam o mês passado em alta, pressionando um pouco mais a renda da população. E os motoristas são os que mais sofrem com essa realidade.

De acordo com um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina acumulou uma alta de 4,38% entre 5 de março e 1º de abril. Esse avanço corresponde a 23 centavos por litro.

O valor pode parecer pouca coisa, mas ninguém abastece o veículo com apenas um litro de gasolina. Isso sem contar que os motoristas precisam ir mais de uma vez aos postos todos os meses, a depender da quantidade de vezes que o automóvel é usado. Por isso, qualquer variação no preço da gasolina é sentida pelos consumidores.

Em resumo, a gasolina impacta diretamente o rendimento de milhões de brasileiros todos os meses. Quanto mais caro estiver o combustível, mais comprometida fica a renda das famílias do país que possuem veículos.

Na internet, muitos usuários criticaram o encarecimento do combustíveis em março. Contudo, outros vários motoristas afirmam que os valores estavam ainda mais altos em 2022. Afinal, a gasolina está mais cara ou mais barata neste ano?

Preço da gasolina em 2023

Em primeiro lugar, é importante destacar que a ANP analisa os preços de mais de cinco mil postos do país. Assim, divulga semanalmente os valores médios da gasolina, do etanol e do diesel, revelando também os preços em cada unidade federativa (UF).

Embora a gasolina tenha subido em março, o seu valor está 23,50% menor que há um ano. Isso quer dizer que a gasolina, comercializada a R$ 5,50 na semana passada, está R$ 1,72 mais barata que no mesmo período de 2022, quando seu litro custava R$ 7,22, em média

Para quem não sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu isenções sobre os combustíveis na metade do ano passado, com validade até 31 de dezembro, reduzindo os valores, que seguiam em patamar bastante elevado no país.

Apesar das incertezas que surgiram no final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorrogou a desoneração em 2023, pelo menos nos primeiros meses. Confira as ações promovidas pelo governo Lula neste sentido:

Reduziu a zero as alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre gasolina , álcool, querosene de aviação e gás natural veicular até 28 de fevereiro de 2023 ;

, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular ; Zerou a Cide, que é um imposto federal, sobre a gasolina até o dia 28 de fevereiro de 2023;

até o dia 28 de fevereiro de 2023; Reduziu a zero as alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha até 31 de dezembro de 2023.

Assim, a gasolina e o etanol voltaram a ter impostos cobrados sobre seus preços no início de março, ficando mais caros no país. Entretanto, no acumulado de 12 meses, o saldo ainda é muito positivo para os motoristas, que estão pagando bem menos que em março de 2022.



Gasolina mais cara do país vem da região Norte

Nos últimos 12 meses, a gasolina ficou mais barata no Brasil, aliviando o bolso dos motoristas. O preço médio recuou mais expressivamente no Sudeste (-25,38%) e no Centro-Oeste (-25,00%), seguidos por Nordeste (-23,30%), Sul (-21,14%) e Norte (-20,82%).

Entre as UFs, os recuos mais intensos foram registrados no Piauí (-30,87%) e em Minas Gerais (-29,98%). Em contrapartida, as menores quedas vieram de Amazonas (-13,77%), Roraima (-13,82%), Rondônia (-18,20%), Amapá (-19,39%) e Bahia (-19,42%), únicos recuos inferiores a 20%, e quase todos de estados da região Norte.

Com isso, os valores médios mais altos da gasolina foram registrados nos seguintes estados:

Amazonas: R$ 6,31

R$ 6,31 Roraima: R$ 6,08

R$ 6,08 Acre: R$ 6,02

R$ 6,02 Rondônia: R$ 6,00

Gasolina mais vantajosa que o etanol

Nos últimos 12 meses, não foi apenas a gasolina que ficou mais barata no país. Em síntese, o etanol hidratado, concorrente do combustível fóssil nas bombas, acumulou uma queda de 22,04% no período.

Apesar de ambos os combustíveis terem registrado fortes recuos em seus valores em um ano, um deles permanece mais vantajoso que o outro no país, cenário visto nos últimos meses.

Em síntese, o valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que o seu custo-benefício seja maior que o do seu concorrente nas bombas. Caso o resultado da equação supere essa marca, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, apenas uma das 27 UFs tiveram taxas inferiores a 70%, ou seja, comercializou o etanol com um melhor custo-benefício. O estado foi o Mato Grosso (65,7%), que teve uma taxa abaixo de 70%, o que indica mais vantagem para os motoristas que abastecem com etanol.

Em contrapartida, a gasolina foi mais vantajosa que o etanol em 26 das 27 UFs. Isso quer dizer que os motoristas, no geral, devem optar pelo combustível fóssil, porque irão se beneficiar com os preços, deixando o biocombustível de lado, ao menos por enquanto.