Moura Batteries oferece NOVAS OPORTUNIDADES de emprego; Confira os cargos disponíveis!

A Baterias Moura, empresa líder no segmento de baterias automotivas na América Latina, anunciou a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do país. A empresa busca profissionais comprometidos e qualificados para integrarem sua equipe e ajudarem a construir o futuro da marca.

Baterias Moura abre novas vagas de emprego pelo Brasil

Além de oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional, a Baterias Moura também se preocupa com o bem-estar e qualidade de vida de seus colaboradores. Entre os benefícios disponíveis na empresa estão:

Assistência médica e odontológica;







Seguro de vida;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Programa de participação nos resultados.

As vagas disponíveis na Baterias Moura abrangem diversas áreas de atuação, desde operacional até estratégica. Confira abaixo as vagas disponíveis:

Analista de Controladoria;







Analista de Planejamento Financeiro;







Assistente Administrativo;







Assistente de Logística;







Auxiliar de Produção;







Coordenador de Compras;







Coordenador de Marketing;







Coordenador de Produção;







Eletricista Automotivo;







Estagiário de Marketing;







Estagiário de Recursos Humanos;







Gerente Comercial;







Gerente de Operações;







Mecânico Automotivo;







Técnico de Manutenção.

Como se candidatar

As vagas de emprego na Baterias Moura estão disponíveis no portal 123empregos, onde o interessado pode se candidatar às vagas que melhor se enquadram em seu perfil. Para se candidatar, é necessário ter cadastro no site e preencher todas as informações necessárias, como formação acadêmica, experiência profissional e habilidades.

Sobre a empresa

A Baterias Moura é uma empresa brasileira, fundada em 1957, que atua no mercado de baterias automotivas há mais de seis décadas. Com matriz em Belo Jardim, no interior de Pernambuco, a empresa possui unidades fabris em diversas regiões do país, além de contar com uma rede de distribuidores que atende todo o território nacional e alguns países da América Latina.

A empresa se destaca pela qualidade e durabilidade de seus produtos, que são produzidos com tecnologia de ponta e seguindo rigorosos padrões de qualidade. Além disso, a Baterias Moura investe em pesquisa e desenvolvimento, buscando sempre inovar e oferecer soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis para seus clientes.

