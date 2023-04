Movida Oferece Novas Oportunidades de Emprego: Confira as Regiões e Cargos Disponíveis

A empresa Movida anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego pelo país, oferecendo oportunidades em diversas áreas e cargos. Com isso, a empresa busca expandir sua equipe e continuar crescendo no mercado de locação de veículos.

Movida abre novas vagas de emprego pelo país

A Movida é uma empresa que preza pelo bem-estar e desenvolvimento de seus colaboradores, oferecendo uma série de benefícios para quem trabalha na empresa. Entre os principais benefícios oferecidos, destacam-se:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição;







Vale-transporte;







Seguro de vida;







Auxílio-creche;







Programa de incentivo à educação;







Plano de carreira.

A empresa está em busca de profissionais qualificados e comprometidos para preencher as seguintes vagas:

Analista de Marketing Digital;







Analista de Planejamento Financeiro;







Analista de Risco de Crédito;







Assistente de Recursos Humanos;







Auxiliar de Serviços Gerais;







Coordenador de Planejamento Comercial;







Executivo de Vendas;







Gerente de Controladoria;







Gerente de Manutenção;







Supervisor de Atendimento.

Veja também: Teleperformance abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar para alguma dessas vagas podem acessar o site de recrutamento cadastrar seu currículo. É importante ressaltar que as vagas estão disponíveis no portal 123empregos e que o interessado pode se candidatar através deste site.

Sobre a empresa

É uma empresa brasileira que atua no mercado de locação de veículos, com uma frota moderna e diversificada, oferecendo serviços de locação de carros, terceirização de frotas, gestão de veículos e venda de seminovos. Com mais de 260 lojas espalhadas por todo o país, a empresa vem se destacando pela excelência no atendimento ao cliente e pelo compromisso com a qualidade dos serviços oferecidos.

Fundada em 2006, a Movida é uma das empresas mais inovadoras do setor, sendo pioneira no lançamento de serviços como o Aluguel Empresarial, a Movida Rent e o Movida Fast. Além disso, a empresa é reconhecida pelo compromisso com a sustentabilidade, investindo em tecnologias e práticas que reduzem o impacto ambiental de suas atividades.

A companhia conta com uma equipe de mais de 6 mil colaboradores, que são valorizados e incentivados a crescer junto com a empresa. Para isso, a Movida investe em treinamentos e capacitação, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional para todos os seus funcionários.

É uma empresa que oferece não apenas serviços de alta qualidade, mas também oportunidades de trabalho e crescimento para seus colaboradores. Se você busca uma empresa comprometida com a excelência e com o desenvolvimento de seus funcionários, não deixe de se candidatar para as vagas disponíveis.



Você também pode gostar:

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.