MP de Reajuste Salarial será Assinada Hoje: Abertura de Concurso Público.

Novos editais previstos

Os concursos federais estão sendo muito aguardados pelos concurseiros. As novas informações foram confirmadas na última quarta-feira, 12 de abril.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse estar trabalhando em prol da autorização de novos certames.

“Estamos trabalhando no Ministério da Gestão (MGI) esta semana para ter mais novidades para vocês”.

Na atual gestão presidencial, o MGI é o responsável por analisar e autorizar os pedidos de concursos de órgãos federais. Vale lembrar que o pacote de concursos autorizados estava previsto para ser liberado no dia 10 de abril.

Certame incluso nos concursos federais

O concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) teve mais esclarecimentos anunciados por meio da portaria publicada na segunda-feira, 10 de abril, através do Diário Oficial.

Ao todo serão 814 vagas para nível superior. Segundo o documento, as oportunidades serão distribuídas para os seguintes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas;

Pesquisador: 253 vagas; e

Tecnologista: 265 vagas.

Tudo indica que o edital será publicado ainda este ano, já que a portaria reitera que o prazo para publicação do documento de abertura do concurso MCTI será de até seis meses (até o dia 10 de outubro), contado a partir da publicação da nota.

Salários dos aprovados no concurso MCTI

Segundo o Governo Federal, as remunerações são fruto da soma do vencimento básico com a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (variável), além da retribuição por titulação. Os valores pagos aos aprovados do concurso MCTI serão:

Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista Inicial (classe júnior): Sem Retribuição por Titulação: R$ 6.445,17; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 7.355,74; Mestre: R$ 8.218,68; e Doutor: R$ 10.262,79. Final (classe sênior): Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.

Pesquisador Inicial (classe Assistente de Pesquisa): Sem Retribuição por Titulação: R$ 7.236,29; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 8.274,25; Mestre: R$ 9.257,93; e Doutor: R$ 11.590,93. Final (titular): Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.



Vale lembrar que este é um dos editais dos concursos federais mais esperados.

Como foi o último concurso MCTI ?

O último edital deste concurso público aconteceu em 2012 e teve o Cebraspe, antigo Cespe, como banca organizadora. Ao todo foram 551 vagas para os cargos de Analista em Tecnologia Pleno 1 (nível superior), Tecnologista Pleno 1 (nível superior) e Assistente em Ciência e Tecnologia (nível médio).

As etapas do concurso MCTI foram:

Prova objetiva;

Prova prática discursiva: nota técnica (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: estudo de caso (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: redação (nível médio); e

Avaliação de títulos.

Outros concursos nacionais

O concurso Ibama ( Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) informa a solicitação de novo edital para nível superior.

O pedido é para que haja preenchimento de todos os cargos vagos do órgão. As oportunidades devem ser para analista administrativo e analista ambiental.

Remuneração dos aprovados no concurso Ibama

A remuneração deste concurso público é de R$ 8.547,64, já com o auxílio-alimentação de R$ 458 e a gratificação de desempenho. Sobre os cargos e recomposição do quadro de servidores, os assuntos foram discutidos na sexta-feira, 17 de março.

Segundo levantamentos, a maior demanda é para analista ambiental nas áreas finalísticas. Para que o concurso seja realizado é preciso que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorize o preenchimento dos cargos.

Até o momento, a proposta está em análise. Contudo, é importante pontuar que até a liberação de um novo certame, espera-se que haja nomeação de todos os aprovados no cadastro de reserva do concurso de 2021.

Isso significaria um aval para provimento de 257 vagas.