Mudança no CPF surpreende a todos os brasileiros; veja o que foi alterado

Após a determinação do Governo Federal relacionada as alterações na carteira de identidade, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) passará a ser utilizado como único documento de identificação pessoal dos cidadãos a partir deste ano. A saber, a mudança se trata da substituição do número do RG. Portanto, a partir deste ano, o número do cadastro deve estar presente em todos documentos dos órgãos públicos.

A Lei 14.534/23 foi aprovada recentemente. A lei estabelece que o CPF seja utilizado no país como único número de identificação pessoal dos brasileiros. Dessa forma, como já mencionado, o documento passará a constar em todos os cadastros e documentos dos cidadãos.

Segundo informações oficiais, o CPF deve passar ser utilizado em todos os documentos, como certidões, seja as de casamento, nascimento e óbito, além de identificação frente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), na carteira de trabalho, na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e outros.

Mudanças do novo RG

Dentre tantas mudanças, confira as principais:

Autenticação do documento através do QR Code;

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa);

Identificação se o titular é doador de órgão ou não;

Constará a naturalidade do cidadão;

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes);

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento;

Uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional;

Substituição do número de registro geral para o número do CPF.

Quem vai precisar trocar o documento neste mês?

Embora a emissão já esteja ocorrendo em alguns Estados do país, os brasileiros não precisam se preocupar em trocar seu documento de imediato. Isso porque, de acordo com o Governo, a substituição do RG será feira de forma gradativa pelos próximos dez anos, conforme a necessidade de cada cidadão.

Validade da nova carteira de identidade

O novo RG terá os seguintes prazos de validade:

0 a 12 anos: validade de 5 anos;

de 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;

a partir de 60 anos, validade indeterminada.

Estados que já emitem a nova identidade com número do CPF

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos passou a oferecer ajuda aos Estados para que o novo RG seja disponibilizado o mais rápido possível. É importante salientar que o prazo máximo para adaptação dos sistemas para emissão do documento é até 06 de novembro deste ano.

De acordo com dados oficiais, atualmente são 11 Estados do país que já emitem o RG em seu novo modelo, sendo eles:

Acre

Alagoas

Goiás

Mato Grosso

Minas Gerais

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina.



Emissão do documento

A saber, o agendamento online é excelente para otimizar o tempo dos cidadãos, evitando filas e tempo de espera para emitir o documento.

O primeiro passo para agendar a emissão do RG é identificar qual é o órgão responsável pelo processo em sua região. No Rio de Janeiro, por exemplo, o procedimento é de responsabilidade do Detran, enquanto em São Paulo o RG é emitido pelo Poupatempo. Desse modo, após identificar o órgão que deve realizar a emissão do RG, é necessário que o interessado acesse o site oficial para conferir as informações principais, como documentos necessários para o procedimento para realizar o agendamento da emissão. Assim, é possível economizar tempo em filas de espera, até mesmo para receber o documento.