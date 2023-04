Mulher cai para a morte no convés de navio de cruzeiro e pousa sobre outro passageiro

Uma cena de pesadelo em um cruzeiro da Virgin Voyages, quando uma mulher caiu para a morte em um dos conveses do navio … ao mesmo tempo em que pousou em outro passageiro.

Um representante do cruzeiro, que partiu no domingo e estava programado para viajar de Miami a Roatan, em Honduras, nos disse: “Ontem à noite, logo após a partida, houve uma emergência médica envolvendo um de nossos passageiros”.

Eles continuaram: “Este passageiro passou por sua varanda e caiu no convés inferior e, apesar de receber atendimento médico imediato, faleceu. Estamos profundamente tristes com a perda de uma vida e nossos corações e pensamentos estão com os entes queridos dessa pessoa”.

Para piorar as coisas, a mulher que caiu também pousou em outro passageiro no processo … felizmente, fomos informados de que a pessoa está bem.

Obtivemos fotos do navio mostrando equipamentos médicos montados no convés do navio onde a mulher desembarcou.