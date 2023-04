Mulher encontra garra de dinossauro em seu jardim: resposta de especialista gerou mais dúvidas

A descoberta verdadeiramente estranha feita por Laura Moorcroftuma mulher que mora no Reino Unidojunto com o marido em seu jardim encontraram o que parecia ser as “garras de um dinossauro”.

A descoberta foi feita em sua casa no País de Gales, Reino Unido.

A parte bizarra do animal se tornou viral nas redes sociais enquanto as pessoas especulavam sobre o que poderia ser.

Como foi feita a descoberta?

Nas palavras da mulher que encontrou a garra, o acontecimento a deixou em estado de choque porque na aparência, o membro encontrado tinha a aparência de restos um tanto “vivos” de uma espécie extinta ou daquelas que aparecem na famosa saga do cinema” Parque jurassico”.

Laura comentou que, à primeira vista, o achado parecia uma garra parecida com a de um lagarto, mas ela não achava que fosse de um dinossauro já que ela e o marido são fãs do filme dirigido por Steven Spielberg.

“Parece pré-histórico para nós: uma garra escamosa semelhante a um lagarto”, disse ela.

“Somos grandes fãs de Jurassic Park, então imediatamente pensamos que era de um dinossauro.”

A mulher e seu marido decidiram levar a garra a um veterinário especialista em um zoológico local para que ele pudesse explicar o que era.

No entanto, eles também não podiam dar a ela nenhuma certeza sobre a espécie do dono da garra.

“Um disse que era como um faisão e o outro um peru, então ainda não sabemos de nada”, disse. Laura declarou.

A mulher também compartilhou a fotografia da garra em suas redes sociais e alguns usuários comentaram suas teorias.

Algumas pessoas disseram que poderia ser um pássaro, mas outros suspeitaram que poderia pertencer a um réptil como um jacaré, crocodilo ou tartaruga.