Mulher grávida acusada de furto em Walgreens leva tiro de trabalhador

De acordo com relatórios locais, os policiais dizem que o jovem de 21 anos Mitarius Boyd – que supostamente estava trabalhando como líder da equipe na quarta-feira, quando este terrível incidente se desenrolou – baleado em 34 anos Travonsha Ferguson enquanto tenta impedir o que ele diz ser um roubo ativo em andamento.

Boyd teria dito aos investigadores que disparou sua arma contra Ferguson e outra mulher com quem ela estava depois de persegui-los até o carro … onde ele afirma que eles estavam tentando descarregar um monte de coisas que supostamente haviam roubado de dentro do Walgreens.

Segundo ele, sentiu que sua vida estava em perigo quando uma das mulheres começou a borrifá-lo com maça – pois ele diz não saber se eles tinham uma arma perigosa com eles. Em outras palavras, ele está alegando legítima defesa aqui… e ainda não foi preso.

O escritório do promotor público determinará se o funcionário da loja enfrentará acusações depois que o MNPD investigar o incidente.https://t.co/OzQ32WtSS8

Os policiais dizem que Ferguson – que supostamente estava grávida de 7 meses – foi atingido 8 vezes… duas vezes em cada perna e quatro vezes no estômago. Ela e sua amiga entraram no carro depois que a arma disparou, e dizem que a amiga a deixou no pronto-socorro sozinha.