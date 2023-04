Mulher que inspirou a boneca Barbie dá polegares para a personagem do filme de Margot Robbie

Bárbara Handler cuja mãe Rute criou o famoso brinquedo e o batizou com o nome dela, disse ao TMZ … ela viu o trailer do filme “Barbie” que acabou de sair e acha que Margot acertou o papel principal.

No geral, Barbara acha o trailer super fofo e ela está gostando especialmente da voz de Margot … e isso a deixou ansiosa pelo lançamento do filme em julho ainda mais. Ela diz que o resto do elenco, que inclui Ryan Goslingparece ser ótimo juntos.