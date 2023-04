MULTINACIONAL: Atlas Copco CONTRATA em DOIS estados

A Atlas Copco, empresa que busca capacitar os clientes, pessoas e sociedades a desenvolver-se num mundo cada vez mais complexo através de soluções inovadoras realizadas por profissionais curiosos, positivos, dedicados e apaixonados pelo que fazem, está atrás de novas pessoas para compor o time. Dito isso, antes de falar mais, conheça as vagas (grande parte para estágio):

Analista de RH Generalista – Barueri – SP – Efetivo;

Engenheira de Confiabilidade – Imboassica – RJ – Efetivo;

Estagiária(o) de Engenharia CP – Barueri – SP – Estágio;

Estagiário(a) de Administração – Barueri – SP – Estágio;

Estagiário(a) de Engenharia – Sorocaba – SP – Estágio;

Estagiário(a) de logística – Sorocaba – SP – Estágio;

Estagiário(a) de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SMS – Imboassica – RJ – Estágio;

Estagiário de Vendas de Peças – Barueri – SP – Estágio;

Estágio de Engenharia de Produto – Barueri – SP – Estágio.

Mais sobre a Atlas Copco e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Atlas Copco, é válido destacar que a empresa desenvolve produtos e serviços focados em produtividade, eficiência energética, segurança e ergonomia. Além disso, transforma ideias industriais em benefícios críticos para os negócios desde 1873. Ao ouvir os clientes e conhecer suas necessidades, agrega valor e inova com o futuro em mente.

A Atlas Copco está sediada em Estocolmo, Suécia, com clientes em mais de 180 países. Em 2022, a Atlas Copco teve receitas de aprox. BSEK141 (13 BEUR) e cerca de 49 000 funcionários no final do ano.

