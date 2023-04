Mundo do Cabeleireiro OFERECE EMPREGOS; Confira!

O Mundo do Cabeleireiro, rede que é é a maior empresa referência no segmento de varejo de cosméticos, com diversas lojas em Pernambuco e São Paulo, está atrás de profissionais nos dois estados, com destaque para o Sudeste. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas abertas:

Consultor(a) de Vendas | Shopping Anália Franco – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor(a) de Vendas – Jundiaí – SP – Efetivo;

Consultor(a) de Vendas – Piracicaba – SP – Efetivo;

Consultor(a) de Vendas | Shopping Top Center – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor(a) de Vendas – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Estoquista | Mooca Plaza Shopping – São Paulo – SP – Efetivo;

Estoquista PCD | Região Central SP – São Paulo – SP – Efetivo;

Estoquista | Shopping Bourbon – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador(a) de Caixa – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador(a) de Caixa | Shopping Villa Lobos – São Paulo – SP – Efetivo;

Subgerente | Rua Sete de Setembro – Recife – PE – Efetivo;

Subgerente Trainee | Shopping Top Center – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Mundo do Cabeleireiro e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre o Mundo do Cabeleireiro, é interessante frisar que a rede existe desde 1993. De lá pra cá, oferece diversos produtos para cabelo, maquiagem, eletros, esmaltes e acessórios. Além do mix diversificado, o grande diferencial é a equipe qualificada para oferecer a melhor consultoria e experiência do cliente.

Ao todo, a rede de lojas já conta com mais de 700 colaboradores espalhados pelo país. Por fim, a empresa está em busca de talentos que queiram se desenvolver e manter o melhor ambiente de trabalho.

