Música de Drake e Weeknd gerada por IA se torna viral e pode ser jogada de marketing

Uma nova música gerada por IA com fake Drake dar O fim de semana está tomando a internet como uma tempestade – mas pode ser apenas uma startup de tecnologia por trás disso … de acordo com um mergulho profundo no Twitter.

A faixa se chama ‘Heart on My Sleeve’… e está no TikTok/Twitter agora. Supostamente, isso foi criado com nada além do uso de programação de IA – o que significa que não havia um humano envolvido na criação do que soa como um banger … com o que soa absolutamente como Drizzy e Abel. Em outras palavras, a eficiência da IA ​​está ficando assustadoramente boa.

Música gerada por IA de Drake & The Weeknd. Estamos tão fodidos. pic.twitter.com/Agwd4skLQP — Barstool Sports (@barstoolsports) 16 de abril de 2023

Desde o início, você ouve a familiar introdução do Young Metro … que então entra em uma batida club pesada com Drake começando o verso de abertura. É incrivelmente sólido – e com certeza soa como algo que Drake pode ter escrito / rap. O mesmo vale para o refrão de Weeknd.

À primeira vista, você pensaria que isso foi um vazamento… mas os detetives do Twitter estão afirmando que não é, e que é apenas o trabalho de um robô – o que é assustador se for verdade… especialmente para as gravadoras.

Esta música é VIRAL em todas as plataformas agora. Mas acho que é tudo um golpe de marketing genial… Não por Drake, mas por uma startup SaaS. Aqui está um resumo de 30 segundos da música de Drake e minha previsão de quem está por trás dela. 👻 pic.twitter.com/puklgqjElZ — Mitchell Cohen (@MitchellLandon) 16 de abril de 2023

Agora, quanto a quem pode ter criado esta faixa e por quê – como um programa de IA precisa ser instruído a fazer algo assim por uma pessoa em algum lugar ao longo da linha, a menos que já estejamos no território ‘Terminator’ – um homem pensa ele tem a resposta… e pode estar no caminho certo. Gritar para Mitchell Cohen do AppSumo por fazer o trabalho pesado aqui.

Ele iniciou um tópico no Twitter que investigou bastante as origens de ‘Heart on My Sleeve’ … e tudo parece ter começado com uma conta TikTok com o nome de ghostwriter977.

E o link da bio vai para uma página da Laylo pedindo às pessoas o número do telefone. Isso seria uma jogada estranha de Drake. Ou um movimento estranho de um ghostwriter de IA querendo mais streams. Por que não apenas vinculá-lo diretamente? Então, o que é Laylo? Aqui é onde fica interessante… pic.twitter.com/6TxW0rnNZp — Mitchell Cohen (@MitchellLandon) 16 de abril de 2023

Essa conta afirma ter a música completa no link da biografia, mas quando você clica nela … leva você a um site estranho que pede seu número de telefone, com a promessa de enviar a música para você. Se parece suspeito … é porque pode muito bem ser.

O site para o qual o link leva você pertence e é operado por uma empresa iniciante chamada Laylo… e eles se autoproclamam capazes de fornecer aos criadores mais ferramentas para alcançar mais fãs/assinantes… por meio de “drops”. De qualquer forma, esta conta de ghostwriter também carregou outra música de AI Drake alguns dias atrás… onde ele está fazendo um cover de ‘Bubbly’ de Colbie Caillat.

Vale a pena notar: a música é “Bubbly” lol e também é meio estrondosa. pic.twitter.com/Nu0EQarUde — Mitchell Cohen (@MitchellLandon) 16 de abril de 2023

Mitch para de dizer que definitivamente é obra de Laylo … mas a própria empresa está alimentando a narrativa de que é … vendo como eles retuitaram todo o tópico e responderam com um Emoji fantasma atrevido. Por causa disso, Mitch e outros acham que isso é uma jogada de marketing genial apenas para atrair novos usuários/clientes para Laylo … supondo que sejam, de fato, eles.

Quanto a Drake e o Weeknd … sim, eles podem querer entrar nisso. Porque essa música é boa demais para sair no mundo sem a assinatura deles.