Músicas de Taylor Swift sobre Joe Alwyn veem grandes aumentos nas transmissões após a separação

Taylor Swift a música de está vendo um grande aumento em meio às notícias de seu rompimento com Joe Alwyn — mas o interesse é focado em faixas específicas, com uma musa específica em mente… adivinhe.

As músicas em questão abrangem seus últimos 5 projetos – que cobrem o período em que ela esteve com Joe – e variam em porcentagens … de um aumento tão baixo quanto 23% a até 106%, e tudo entre . Estamos falando de 11 faixas aqui, BTW.

‘King of My Heart’ de seu álbum ‘Reputation’ e ‘happiness’ de ‘evermore’, por exemplo, tocam a extremidade inferior do totem (com aumentos de 23% cada)… enquanto outras canções como ‘Sweet Nothing’ ( ‘Midnights’) e ‘the 1’ (‘folkore’) estão em 30% e 39%, respectivamente.