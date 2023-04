Nadadora Riley Gaines passa por assustadora montanha-russa em confronto contra ativistas trans

Aativista e nadador profissional Riley Gaines vem protestando em defesa dos direitos das mulheres ao se posicionar diretamente contra as nadadoras trans. Ela tem carne direta com Lia Thomas depois de perder o quinto lugar durante uma disputa do campeonato nacional. Desde aquele momento, Gaines dedica sua vida a falar em defesa de direitos das mulheres, obviamente excluindo as mulheres trans dessa distinção. Na mente de Riley, mulheres trans estão praticando esportes femininos e competindo injustamente contra mulheres biológicas. Do lado de ativistas transeles acreditam que isso é fanatismo porque estão discriminando atletas mulheres trans por tentar impedi-las de competir.

Onde Riley Gaines fez seu discurso?

A questão aqui é que riley decidiu fazer seu discurso em Universidade Estadual de São Francisco, onde os ativistas trans são muitos. A situação começou a piorar na quinta-feira, logo após Gaines fazer seu discurso. Uma multidão de ativistas trans violentos e agressivos começou a ameaçar ganhos. Ela relatou tudo através de sua conta oficial no Twitter e foi obrigada a se trancar dentro de uma das salas da escola. Os ativistas gritavam com ela, pois os guardas e funcionários da escola eram os únicos entre eles. ganhos e uma multidão irada.

De acordo com ganhos ela mesma, ela foi agredida algumas vezes e foi forçada a se trancar. Momentos depois do ocorrido, os ativistas trans começaram a pedir dinheiro para poder ganhos para sair do local. Ela ficou lá por mais de três horas, logo depois que a multidão conseguiu se dispersar. Foi por pouco para Gaines, que pode pensar duas vezes antes de fazer um discurso em uma cidade tão liberal ou dobrar suas aparições. Só o tempo dirá se esse momento assustador teve um impacto profundo nela ou não. As cenas e todos os vídeos do incidente estão dividindo as pessoas online, tanto quanto o debate sobre mulheres trans no esporte.