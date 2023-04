Nadando em milhões! Jalen Hurts fecha o maior contrato da história da NFL

Tele Philadelphia Eagles e seu quarterback titular e astro da NFL Jalen dói concordaram com os termos de uma extensão de contrato de cinco anos e 255 milhões de dólares que o tornará o jogador mais bem pago da história da NFL.

O águias franquia confirmou oficialmente o acordo que verá Machuca permanecer na Filadélfia pelas próximas seis temporadas.

Uma cláusula de proibição de comércio foi incluída no contrato, que é a primeira para o Philadelphia Eagles e um indicador de que eles estão colocando toda a sua confiança em sua estrela de 24 anos.

O águias O quarterback poderá ganhar US$ 15 milhões adicionais em incentivos, o que pode levá-lo a receber pouco mais de US$ 274 milhões até 2028, o que inclui pouco mais de US$ 4 milhões no último ano de seu contrato de novato.

Contratos de dar água na boca

Esses números astronômicos só são comparáveis ​​aos do Japão Schohei Ohtani do Anjos de Los Angeles time de beisebol, que está esperando uma quantia vertiginosa em seu próximo contrato.

Ohtani levou o Japão à vitória no World Baseball Classic contra os Estados Unidos e deve receber de 450 a 500 milhões de dólares em um período de 10 anos.

Ohtani é considerado um dos jogadores de beisebol mais completos que o jogo já viu em décadas e alguns dizem que ele receberá 600 milhões ao longo de 12 campanhas.

Em 2019, Anjos de Los Angeles companheiro de equipe, Mike Troutgarantiu uma extensão de contrato de 10 anos no valor de 360 ​​milhões de dólares, o que foi uma grande notícia na época.

A título de comparação, na NBA, Stephen Curry levará para casa um contracheque de 48 milhões de dólares nesta temporada, depois 51 milhões, 55 milhões e 59 milhões nas 3 temporadas seguintes, respectivamente.