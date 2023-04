Não Ceda à Tentativa de Enganar com uma Falsa Central de Atendimento

Infelizmente são muitas as fraudes que ocorrem no mercado financeiro, por isso, é importante que se atualize quanto aos golpes para minimizar a chance de ser uma vítima. Sendo assim, confira algumas dicas para evitar cair no golpe da falsa central de atendimento!

Não caia no golpe da falsa central de atendimento

Em suma, o golpe da falsa central de atendimento se refere a um grupo de golpistas que se passam por atendentes de grandes empresas para a obtenção de informações dos clientes.

Por se tratar de uma modalidade de golpe que se coloca no mercado como uma central de atendimento, essa comunicação pode ocorrer de diversas formas, como por e-mail, telefone ou WhatsApp, por exemplo.

O falso atendente finge ser funcionário de uma instituição financeira. Geralmente, essas pessoas têm algumas informações das vítimas, como alguns dados pessoais e seus dados de conta bancária.

Dados vazados

Obviamente, não é clara a origem dos dados. Entretanto, muitos especialistas apontam que as tais listas vazadas podem ser fontes dessas informações para uso de ações de má-fé.

Contudo, o golpista pode se passar não somente por funcionários de uma instituição bancária, como por um atendente de qualquer empresa, uma vez que o objetivo é conseguir informações confidenciais.

Como funciona o golpe da falsa central de atendimento?

O golpe da falsa central de atendimento começa com um contato que pode ser uma ligação, na qual o golpista argumenta situações para justificar o contato.

Por exemplo, é possível que o falso atendente informe que houve uma tentativa de golpe, ou uma transação não reconhecida, e, por isso, precisa dos seus dados pessoais para bloquear a conta ou o cartão.

Argumentos

Outra forma de argumentação dentro dessa modalidade de golpe, pode ser a informação de que houve uma transação realizada via Pix e que essa transação está com uma falha. Por isso, é necessário enviar o valor para outra conta.

A argumentação também pode ser direcionada para uma atualização de aplicativo que deve ser feita. Dessa maneira, o criminoso pode pedir que a vítima baixe um aplicativo específico, bem como, pode solicitar que informe um código de verificação enviado para seu celular.

As mesmas desculpas argumentativas são utilizadas num contato realizado pelo WhatsApp. A diferença é que, geralmente, o golpista irá enviar à vítima, um link para infectar seu aparelho e roubar seus dados.



As vítimas desse tipo de golpe são pessoas idosas de forma geral. Principalmente, porque não possuem muita familiaridade com a tecnologia. Além disso, o modo alarmante como a informação é repassada também pode acionar na pessoa um gatilho de ansiedade, fazendo com que ela não raciocine a possibilidade de que a informação seja falsa.

Como não cair no golpe da falsa central de atendimento

Para não cair nesse tipo de golpe, desconfie de qualquer contato recebido. Principalmente, de pessoas que aleatoriamente se apresentam como atendentes de grandes empresas.

É possível que essas ligações sejam bem profissionais, considerando o funcionamento de um call center. Visto que algumas falsas centrais possuem músicas nas ligações e mensagens automáticas.

Por e-mail, desconfie de informações sobre possíveis fraudes, visto que é possível que receba algum e-mail com o layout idêntico ao de uma empresa verdadeira para passar veracidade. Portanto, nunca responda esse tipo de e-mail com dados pessoais.

Os bancos não solicitam dados de forma direta

Os bancos nunca entram em contato com o cliente para atualizar seus dados de forma direta, muito menos solicitam trocas de cartões via motoboy de forma aleatória. Portanto, ignore esse tipo de contato, nunca baixe nenhum tipo de aplicativo ou clique em links aleatórios.

Por fim, entre em contato com a sua instituição financeira através do canal original de atendimento, caso tenha alguma dúvida sobre sua conta ou cartão de crédito.