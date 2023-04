Nate Diaz alega legítima defesa em primeira declaração sobre mandado de prisão emitido em Nova Orleans

Representantes de Nate Diaz já responderam ao mandado de prisão emitido para o veterano do UFC depois que ele se envolveu em uma briga do lado de fora de um bar em Nova Orleans no fim de semana passado.

O incidente ocorreu após um evento de Misfits Boxing com Diaz mostrado em vídeo sendo confrontado por um homem mais tarde identificado como Rodney Petersen, cuja reivindicação à fama é ser um sósia do influenciador social Logan Paul. O vídeo mostra Diaz agarrando Petersen em uma guilhotina e depois jogando-o no chão após o jogador de 34 anos entusiasta de grappling e boxe caiu inconsciente.

A polícia de Nova Orleans emitiu mais tarde um mandado de prisão para Diaz por acusações de bateria de segundo grau.

“O advogado de Nate, Walter Becker, pode confirmar que Nate recebeu a ordem de prisão e Becker está em contato com as autoridades judiciais em Nova Orleans”, disse o representante de Diaz, Zach Rosenfield, em comunicado enviado ao MMA Fighting.

“O advogado de Nate espera apresentar todos os fatos sobre este incidente ao promotor distrital, o que demonstra claramente que um lutador treinado chamado Rodney Petersen perseguiu Nate agressivamente com a intenção de enfrentá-lo e, ao fazê-lo, Nate agiu inteiramente em legítima defesa. Nenhum outro comentário será feito neste momento.”

O promotor distrital da paróquia de Orleans também divulgou uma declaração sobre o mandado de prisão emitido para Diaz, embora ele não tenha sido levado sob custódia até o momento.

“Nenhuma prisão foi feita neste caso”, disse Curtis Elmore, diretor de comunicações da promotoria do distrito de Orleans Paris, em um e-mail enviado ao MMA Fighting. “Uma vez que uma prisão seja feita neste caso, o caso será encaminhado para o escritório do promotor para revisão e julgamento.”

Vários vídeos mostraram a confusão que aconteceu do lado de fora de um bar em Nova Orleans com o astro de reality show Chase DeMoor também supostamente envolvido depois que ele teve um incidente separado com Diaz no cartão Misfits Boxing 6, onde o amigo de longa data de Diaz e companheiro de equipe Chris Avila estava competindo.

A polícia finalmente chegou e interrompeu a luta na rua.

Petersen foi tratado por seus ferimentos com a polícia, em seguida, emitiu o mandado de prisão para Diaz. Petersen postou mais tarde um vídeo mostrando um ferimento na cabeça que ele supostamente sofreu depois de cair no chão durante a briga e jurou vingança contra Diaz.

Cargas de bateria de segundo grau são consideradas crime na Louisiana e acarretam uma pena potencial de até oito anos de prisão “com ou sem trabalhos forçados” e/ou multa de até US$ 2.000.

Ainda não se sabe quando Diaz se renderá à polícia de Nova Orleans com base no mandado de prisão.

Diaz, que deixou o UFC após o término de seu contrato em 2022, está escalado para enfrentar Jake Paul em uma luta de boxe em Dallas em 5 de agosto.