Nate Diaz engasga homem na rua deixando-o inconsciente

A lenda do UFC começou sua noite selvagem participando do evento Misfits Boxing 6 em Nova Orleans para assistir Chris Avilla vencer Paul Bamba no evento principal.

Horas depois, Diaz foi filmado entrando em uma briga física com um jovem na calçada do lado de fora do local. Nate colocou o cara em um estrangulamento até que seu corpo ficou mole e ele caiu no chão inconsciente. Diaz então se afastou casualmente.