NBA investiga Dallas Mavericks depois de aparentemente perder o play-in

marco cubano e o Dallas Mavericks está sob investigação da NBA por aparentemente ter falhado em um de seus jogos finais da temporada … o que significa que eles estão fora dos playoffs.

O anúncio foi feito no sábado pelo porta-voz da NBA. Mike Bassque disse .. “A NBA iniciou uma investigação hoje sobre os fatos e circunstâncias que cercam as decisões do elenco do Dallas Mavericks e a conduta do jogo em relação ao jogo Chicago Bulls-Mavericks da noite passada, incluindo as motivações por trás dessas ações.”

O técnico do Mavericks, Jason Kidd, confirma que sentar jogadores é uma decisão gerencial, mas ele está confiante de que o time pode vencer dois jogos fora de casa. Embora as coisas possam mudar com base no resultado desta noite, Kidd espera que a temporada de Luka Doncic termine após o primeiro quarto. pic.twitter.com/gPSYSeNsAA — Grant Afseth (@GrantAfseth) 7 de abril de 2023

A razão Adam Silver e companhia. estão investigando isso é por causa do que parecia ser um movimento óbvio da alta administração e da comissão técnica para não jogar com seus melhores jogadores.

Antes do confronto de sexta-feira contra o Bulls, HC Jason Kidd anunciou surpreendentemente que vários dos melhores jogadores do Mavs estavam fora devido a lesões … incluindo Kyrie Irving. Luka Doncic jogou apenas um quarto e uma mudança – o resto do jogo foi disputado por jogadores de banco.

Mark Cuban reage ao Mavs perder o tiro de empate. https://t.co/BboJ4LXo6z pic.twitter.com/XhHGOz9vDT — Rob Perez (@WorldWideWob) 8 de abril de 2023

Mas mesmo com seus companheiros de reserva, os Mavs ainda tiveram a chance de fechar o jogo e garantir uma vaga no torneio play-in – o que poderia levá-los aos playoffs. No entanto, o Mavs de alguma forma perdeu uma vantagem de 11 pontos no 4º… e parecia que eles não estavam jogando seu melhor basquete – pelo menos esse é o consenso no Twitter, de qualquer maneira.

Acrescentando insulto à lesão, foi a reação de Cuban ao seu time perder o tiro de empate nos segundos finais do jogo – que oficialmente encerrou suas chances de entrar no play-in – e ele parecia estar sorrindo … alimentando ainda mais especulações de que eles estavam tankando de propósito.

Jason Kidd literalmente colocou em cera, então essa investigação deve ser rápida lolpic.twitter.com/PxRqn8vrjJ — Josh Buckhalter (@JoshGBuck) 8 de abril de 2023

Claro, o próprio Kidd também não fez um bom trabalho em mascarar nada – pré-jogo ou pós-jogo – porque ele basicamente disse … sim, sentamos muitos caras e foi uma decisão da alta administração na esperança de construir um melhor elenco para a próxima temporada. Caramba…