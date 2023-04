NBA lenda Shawn Kemp acusado de agressão após atirar em Tacoma, pode pegar prisão perpétua

Fvermes NBA Todas as estrelas Shawn Kemp foi acusado de agressão em primeiro grau por seu envolvimento em um tiroteio ocorrido em Tacoma, Washington, em 8 de março. Adam Faber, gerente de comunicações do Ministério Público do Condado de Pierce, Kemp foi acusado de uma acusação de agressão em primeiro grau na sexta-feira. O incidente inicialmente levou à prisão de Kemp, mas ele não foi acusado na época e o caso foi deixado em aberto para investigação.

De acordo com os detalhes da investigação, uma arma foi recuperada de um arbusto ao lado de um prédio, que Kemp mais tarde admitiu ter usado e descartado. No entanto, o advogado de Kemp Tim Leary alegou que seu cliente agiu em legítima defesa.

“Ele se declarará inocente em sua próxima acusação. Ele cooperou totalmente com a polícia e o Ministério Público durante todo o processo. Ele está confiante de que, uma vez que o júri ouvir as testemunhas e ver as evidências no julgamento, elas concluirá que ele estava justificado em se defender naquela tarde”, disse Leary em um comunicado ao The Athletic.

KempA acusação está marcada para 4 de maio e a investigação ainda está em andamento. De acordo com o Departamento de Polícia de Tacoma, o incidente ocorreu em um estacionamento no bloco 4500 da S. Steele Street e não houve feridos.

O departamento compartilhou detalhes do caso nas redes sociais logo após o tiroteio, informando que uma briga entre os ocupantes de dois carros resultou em disparos. Um carro fugiu do local e um homem de 53 anos foi autuado por tiroteio.

Kemp pode enfrentar uma sentença de prisão perpétua

advogado de Kemp, W. Scott Boatman, divulgou um comunicado à ESPN logo após o incidente. De acordo com Boatman, o veículo de Kemp foi arrombado na noite de terça-feira e vários itens foram roubados, incluindo um iPhone. Kemp rastreou seu iPhone até um veículo ocupado em um estacionamento de shopping em Tacoma na quinta-feira. Quando ele se aproximou do veículo para recuperar sua propriedade roubada, os indivíduos dentro do carro supostamente atiraram em Kemp, que então respondeu ao fogo em legítima defesa. Se Kemp for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua.

Kemp é um antigo NBA All-Star que jogou pelo Seattle Supersonics de 1989 a 1997. Mais tarde, ingressou no Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazerse Orlando Magic durante sua carreira profissional no basquete. Kemp foi seis vezes All-Star da NBA, e seus fãs expressaram sua preocupação e apoio a ele durante esse período difícil.