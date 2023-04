NBA suspenderá Dejounte Murray, armador do Hawks, para o jogo 5 contra o Celtics?

Atlanta Hawks guarda Dejounte Murray poderia perder o jogo 5 da série do primeiro turno contra o celtas de Boston. A liga teria aberto uma investigação sobre as ações controversas do jogador contra um NBA oficial após a campainha final de domingo na State Farm Arena.

Murray, 26 anos, empurrou levemente o árbitro Gediminas Petraitis após o jogo 4 e aparentemente disse algo bem na cara dele. O oficial não retaliou e simplesmente pareceu confuso.

Trae Young expulso por jogar bola no árbitro

Hawks não disponibilizou Murray para falar com a mídia após a derrota, que deu ao Celtics uma vantagem de 3 a 1 na série, e agora está a apenas uma vitória de chegar novamente ao Conferência Leste semifinais.

atacante do Celtics Grant Williams é um ótimo exemplo recente do que a liga faz com os jogadores que tocam no árbitro.

Williams, 24 anos, foi suspenso por um jogo em outubro por fazer contato com um árbitro depois de ser expulso no quarto período de uma derrota para o búfalos de Chicago.

Dejounte Murray fará falta

Uma suspensão de um jogo para Murray é o cenário mais provável e quase eliminaria os Hawks.

Boston iria enfrentar o Philadelphia 76ersque varreu o Brooklyn Nets na primeira rodada.

Murray também tem um histórico de agressão contra oficiais. Na temporada passada, enquanto jogava pelo incentivo de São Antônioele recebeu uma multa de $ 20.000 por jogar a bola de basquete das pernas de um árbitro.

A NBA suspendeu recentemente Golden State Warriors veterano Draymond Verdecom base em seu histórico, um resultado semelhante é esperado para Murray.