NBA YoungBoy não mostra sua própria festa de lançamento de álbum ao vivo

NBA YoungBoy e sua equipe foi super criativa para que o rapper pudesse curtir o lançamento de seu álbum com os fãs enquanto ainda estava em prisão domiciliar… mas havia um grande problema… YoungBoy não cumpriu sua parte no acordo.

O Elevate Lounge em Los Angeles estava lotado de amigos e fãs na noite de quinta-feira, todos ansiosos não apenas para ouvir o novo álbum do rapper, mas também para obter um vídeo ao vivo aparência do próprio homem.

O plano era que o álbum tocasse à meia-noite e YB se juntasse assim que caísse … no entanto, isso não aconteceu, e uma fonte com conhecimento direto nos diz que é porque ele adormeceu.

No entanto, “Don’t Try This At Home” foi lançado no prazo … e os fãs ainda parecem gostar de ouvir as novas músicas, mesmo sem seu rapper favorito.