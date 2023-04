NCAA: LSU visitará a Casa Branca apesar das consequências dos comentários de Jill Biden

LSUA equipe campeã nacional de basquete feminino do Brasil aceitará um convite de Presidente Joe Biden visitar o casa branca. O porta-voz da universidade, Michael Bonnette, confirmou as intenções da LSU sobre o assunto na quinta-feira, um dia depois que o atacante do Tigers Anjo Reese sugeriu durante uma entrevista em podcast que sua equipe deveria comemorar o título com o ex-jogador Presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama, em vez do presidente Joe Biden e da primeira-dama Jill Biden.

Reese fez a sugestão depois de dizer que não estava inclinada a aceitar um pedido de desculpas de Jill Biden por sugerir que tanto a LSU quanto o vice-campeão Iowa fossem convidados para a Casa Branca. O presidente Biden não deu continuidade a essa ideia, convidando apenas LSU e o campeão nacional masculino de Connecticut.

Vanessa Valdivia, porta-voz de Jill Biden, disse que a primeira-dama não quis desrespeitar a LSU e que seus comentários tinham a intenção de aplaudir o jogo histórico e todas as mulheres atletas. Com seu triunfo por 102-85 sobre os Hawkeyes, o total de pontos da LSU foi o maior já marcado em um jogo do campeonato por um único time. O total combinado de 187 também quebrou a marca anterior. O jogo também atraiu uma audiência televisiva de 9,9 milhões, um recorde para o jogo do título feminino da NCAA.

Atualmente, não há data definida para uma visita à Casa Branca, disse Bonnette. Ele não pôde confirmar se todos os jogadores e treinadores poderão comparecer.

Em uma aparição em Denver na segunda-feira, Jill Biden elogiou o espírito esportivo de Iowa e parabenizou os dois times. Ela também disse que, como parte da tradição de longa data de receber campeões visitando a Casa Branca, Iowa também deveria vir “porque eles jogaram um jogo tão bom.” Reese na segunda-feira ligou para a sugestão de Jill Biden”uma piada.”

Alguns comentaristas de mídia social observaram o dinâmica racial envolvida, dizendo que apenas os vencedores deveriam ser recompensados ​​com uma visita à Casa Branca e que hospedar os dois times prejudicaria a conquista do time da LSU, que é predominantemente negro. A equipe de Iowa é em grande parte branca. Outros observaram o importante papel das mulheres negras na política do Partido Democrata.

O presidente Biden foi companheiro de chapa e vice-presidente de Obama por oito anos. Obama, por sua vez, fez campanha ativamente para Biden nas eleições de 2020.

Após a vitória da LSU, o treinador Kim Mulkey disse que iria à Casa Branca se fosse convidada. Reese disse na quarta-feira que não tinha certeza se iria.

Reese enfrentou críticas nas redes sociais por acenar zombeteiramente com a mão na frente do rosto enquanto olhava para a estrela de Iowa Caitlin Clark perto do final do jogo. Clark, o jogador do ano da Associated Press, fez um gesto semelhante para ninguém em particular durante a vitória de Iowa sobre Louisville na Elite Eight.

Reese disse que não achava que a LSU, se tivesse perdido para Iowa, teria recebido os mesmos elogios de Jill Biden que os Hawkeyes. “Se perdêssemos, não seríamos convidados para a Casa Branca“, acrescentou ela. “Lembro que ela fez um comentário sobre ambas as equipes devem ser convidadas por causa do espírito esportivo. E eu fico tipo, ‘Você está dizendo isso por causa do que eu fiz?’ Coisas assim, me incomoda porque você é uma mulher no final das contas. Branco, preto, não importa, você é uma mulher, você deveria estar atrás de nós antes de qualquer coisa.”

Durante o desfile do campeonato da LSU pelo campus na noite de quarta-feira, uma Reese sorridente continuou a acenar com a mão na frente do rosto, entre os acenos para os fãs entusiasmados, enquanto ela se sentava no banco de trás de um Corvette conversível laranja.

A expressividade de Reese dentro e fora da quadra despertou um interesse crescente por ela. Reese ganhou 500.000 seguidores no Instagram nos dois dias após o triunfo do título nacional da LSU, elevando seu total de seguidores para mais de 1 milhão.

Reese também foi elogiado por atletas de alto nível com seguidores globais. Piloto sete vezes campeão de Fórmula 1 Lewis hamilton postou uma foto de Reese em sua página do Instagram. E quando o Memphis Grizzlies visitou New Orleans esta semana, o guarda-estrela Ja Morant fez uma curta viagem ao campus de Baton Rouge da LSU para uma reunião com Reese que foi postada nas redes sociais.