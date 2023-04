Nelly e Ashanti alimentam rumores de que eles estão juntos novamente, os fãs acham que é real

nelly dar Ashanti eram um item era uma vez – e agora, os fãs pensam que estão passando por um déjà vu novamente … com base em vídeos deles juntos na noite passada.

As duas estrelas da música – cuja história remonta aos anos 2000, figurativa e literalmente – apareceram lado a lado no sábado à noite para assistir ao garcia/Davis luta de boxe … onde eles tinham assentos ao lado do ringue, um ao lado do outro.

Nelly & Ashanti na luta de Gervonta Davis & Ryan Garcia pic.twitter.com/OXxaEDUIMO — Daily Loud (@DailyLoud) 23 de abril de 2023

@DailyLoud

As pessoas os notaram quase instantaneamente, e as câmeras começaram a rodar… já que ver os dois em público assim é uma visão bastante rara – e certamente poderia ter implicações.

Não é como se Ashanti ou Nelly estivessem tentando se esconder, mas eles pareciam estar se escondendo um pouco. Claro, o Twitter perdeu a cabeça quando outro vídeo deles saindo do andar principal veio à tona … que os mostra de mãos dadas. Nelly, especificamente, agarra Ashanti.

Awwwwww amamos ver! Nelly e Ashanti estão quebrando a internet no Chile depois de serem flagrados juntos ontem à noite no

Gervonta Davis vs. Luta de Ryan Garcia em Las Vegas! Primos, vocês estão aqui para isso? ( 🎥: @Jungletography | @theneighborhoodtalk) pic.twitter.com/iIsDtizPGv — NOIR ONLINE (@noironlineorg_) 23 de abril de 2023

@noironlineorg_

Mais tarde, eles foram vistos no túnel com sua comitiva e estavam bem próximos um do outro também … e até fizeram algumas perguntas na câmera.

Depois que ambos respondem, os dois parecem seguir na mesma direção … novamente parecendo estar de mãos dadas. Poderia ser apenas amigável, com Nelly bancando o cavalheiro e levando Ashanti para fora da multidão assumindo a liderança. Mas, não é assim que muita gente vê.

Ashanti e Nelly são vistos de mãos dadas após a luta de Gervonta Davis 👀✨💕🎉 pic.twitter.com/R2USlITsxU — ✨GOT DA SCOOP✨ (@GotDaScoop) 23 de abril de 2023

@GotDaScoop

Considerando que eles costumavam ficar juntos no passado – algo que veio à tona não muito tempo atrás através de histórias compartilhadas por sorriso de Gotti, etc – as pessoas estão pensando que eles são um casal novamente.

Eles podem muito bem ser… o tempo dirá, supomos. Se os virmos em público novamente, pode ser o último prego no caixão para confirmar que eles estão de volta todos esses anos depois. Sua última reunião pública parecia ser nada além de um truque / troll, mas agora … isso poderia ser o negócio real.