Nenhum Grand Slam para Rory McIlroy enquanto ele bate e queima no The Masters, perde o corte

Rory McIlroy tem sido um dos maiores jogadores de golfe da última década, ele ganhou o Circuito PGA duas vezes, mas só conseguiu ficar em segundo lugar em Os Mestres em Augusta. Antes de ele começar o torneio este ano, seus fãs esperavam que ele pelo menos fizesse o corte, mas isso não aconteceu. Na sexta-feira é quando ele mais lutou, pois conseguiu uma pontuação de 4 a mais, colocando-o em grave perigo de perder o mestres corte. Augusta é difícil para Rory, historicamente ele nunca se saiu bem neste histórico campo de golfe. Na segunda rodada, ele arremessou 5 sobre 77 e errou o corte pela segunda vez nos últimos três anos.

Rory pensou que ele ficaria bem depois de quinta-feira

Seu desempenho na primeira rodada não foi terrível, Rory realmente acreditava que ele se sairia bem no torneio. Após o primeiro dia, ele falou com a mídia e disse: “No ano passado, senti que talvez tivesse perdido um pouco desse tecido cicatricial e senti como se tivesse feito avanços. Sim, estou me sentindo tão relaxado quanto nunca. aqui apenas em termos de sinto que meu jogo está em um lugar muito bom. Conheço o lugar tão bem quanto qualquer um. Mas todos sabemos o que aconteceu a seguir, Rory McIlroy terá que assistir ao resto do Masters como espectador.

Com esta eliminação, ele encerra outra tentativa de se juntar a Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan e Gene Sarazen como os únicos jogadores a vencer o Grand Slam de carreira moderna. No início da semana, McIlroy conseguiu seu segundo lugar atrás de Scottie Scheffler no Masters de 2022. Não havia razão para pensar que ele não se sairia bem em sua 15ª vez jogando no Augusta National. Apesar de achar que sua largada na quinta-feira com paridade ‘não foi desastrosa’, ele foi péssimo no segundo turno. Ele acertou quatro de seus primeiros sete buracos que o fizeram ficar muito atrás do líder Brooks Koepka.