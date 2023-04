Netflix e cineastas processados ​​por mulher em documentário ‘jeen-yuhs’

Netflix dá Coodie Simmons dar Chike Ozah — o cineastas por trás do Kanye West divulgando ‘jeen-yuhs’ doc – são réus em um processo de uma mulher de Chicago que afirma que a exploraram com sua libertação.

A ação foi apresentada nesta segunda-feira por Cynthia amore de acordo com documentos obtidos por TMZ Hip-Hopela originalmente fez uma participação especial no videoclipe de Kanye em 2003, “Through the Wire” … dirigido por Coodie e Chike.