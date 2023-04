New Orleans Pelicans ficando cada vez mais impacientes com a situação de Zion Williamson

Edesde que ele chegou ao lado E Morant, Zion Williamson já caiu lesionado duas vezes e perdeu a maior parte das duas últimas temporadas. Quando ele ainda estava em Duquetodo o mundo do basquete acreditava que ele era a segunda vinda de Michael Jordan ou LeBron James. Mas o jovem jogador ainda não se provou no palco maior e isso está ganhando o New Orleans Pelicans‘ liderança cada vez mais preocupada. Quando acertaram a prorrogação do contrato ainda se recuperando da primeira lesão, os Pelicans não imaginavam que estavam garantindo um jogador que cairia lesionado mais uma vez. Não nos leve a mal, Sião é um dos melhores do mundo quando está saudável.

Mas é exatamente aí que está o maior problema, esse garoto não consegue se manter saudável por uma temporada inteira ou não deu indícios disso desde que chegou na NBA. Pensando nisso, existem etapas que o New Orleans Pelicans já pode começar a tomar para garantir o futuro da franquia. De repente, Zion Williamson não é tão intocável quanto todos acreditávamos que ele era. No próximo verão será interessante ver se a equipe tomará a decisão de trocá-lo ou se terá paciência com ele independentemente dos resultados. Especialistas em todo o espectro da NBA também estão começando a duvidar de suas capacidades. Todos estavam dispostos a lhe dar uma chance, mas ele não conseguiu se manter saudável.

Stephen A. Smith expressa sua preocupação com Sião

Agora que os Pelicans foram eliminados do torneio play-in desta temporada, não é difícil apontar uma razão específica para isso ter acontecido. Quando a temporada começou e Zion começou a jogar, foi ele quem levou o time adiante. Mas Stephen A. Smith não tem tanta certeza de que Sião possa retornar. Isto é o que ele disse na ESPN: “Ele tem que encontrar uma maneira de voltar à quadra. Ponto final. Porque está começando a parecer muito ruim e está levantando suspeitas em todos os lugares.

“Esse cara é um talento fantástico. No primeiro ano, jogou 24 das 72 partidas possíveis. Na temporada seguinte, ele jogou 61. Perdeu toda a temporada passada, jogou apenas 29 jogos este ano. Ele perdeu 169 jogos em sua carreira e não t jogou pelo menos 40% de seus jogos. Você não pode fazer uma declaração como ‘quando me sinto como Zion’. Os jogadores nos ensinaram há muito tempo, você nunca se sente 100%.”