NewsNation interessado em Don Lemon e Tucker Carlson após demissões

Don Limão dar Tucker Carlson estão agora sem trabalho em casa – mas podem pousar no mesmo lugar em um futuro próximo … e isso pode ser NewsNation, que quer os dois.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … a rede de televisão por assinatura – que vem crescendo constantemente nos últimos anos – está interessada em contratar DL e TC e adicioná-los à sua lista crescente de âncoras de alto nível.

Colaborador do NewsNation @ColbyHall reage a Tucker Carlson e Fox News concordando em se separar. Hall diz que o recente processo Fox News/Dominion pode não ter sido o único motivo

Além disso, fomos informados de que o fato de ambos serem nomes grandes e reconhecíveis no jogo de notícias é atraente para os chefes da NewsNation – que sentem que ambos podem trazer grandes faixas de um público diversificado tanto à direita quanto à esquerda. .. com NewsNation sendo o centro.

Nossas fontes nos dizem que a NewsNation está ciente de que Don e Tucker vêm cada um com sua própria bagagem – mas nos disseram que os executivos acham que poderiam lidar com isso. Aliás, a ideia de trazer os dois não seria um movimento de substituição … mas complementar, onde eles simplesmente estariam expandindo seu talento e criando novos shows para o ar.

Agora, sobre a questão do dinheiro… pode haver um obstáculo, visto que nossas fontes nos dizem que o NewsNation não pagaria a nenhum dos caras nem perto do que eles estavam ganhando. No caso de Tucker, nos disseram que ele está ganhando $ 20 milhões por ano na FOX ultimamente.