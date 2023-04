Newton Paiva Oferece Oportunidades para Auxiliar de Manutenção e Mais!

A Newton Paiva, que figura entre as principais instituições de Ensino Superior de Minas Gerais, está em busca de novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre esse Centro Universitário que alia a tradição à sua capacidade de inovação constante, confira quais são as vagas ofertadas na lista abaixo:

Auxiliar Administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – PCD – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Carreiras Júnior – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Docente Psicologia – Temporário – Belo Horizonte – MG – Temporário;

Farmacêutico(a) – Preceptor(a) de Estágio – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Preceptor de Enfermagem em APS – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Supervisor(a) de Fab Lab – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a Newton Paiva

Falando mais sobre a Newton Paiva, é interessante frisar que a instituição oferece tradição, modernidade e qualidade de ensino há mais de 45 anos. A Newton possui cursos de graduação, pós-graduação e extensão, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. Além disso, conta com um corpo docente altamente qualificado, com 80% dos professores com mestrado e doutorado.

A instituição oferece aos alunos modernos laboratórios, centros e núcleos de prática em diversas áreas do conhecimento, programas de iniciação científica e extensão e intercâmbio. O relacionamento com o mercado também é constante, com investimentos em parcerias que trazem aos estudantes as melhores perspectivas e oportunidades profissionais.

Como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!