Nexti OFERECE CARGOS presenciais e remotos

A Nexti, empresa de base tecnológica inovadora, que funciona como um sistema HCM integrado com diversas funcionalidades, rápido, prático e que garante a segurança dos dados dos colaboradores, está atrás de novos funcionários. Sendo assim, antes de falar mais sobre, vale a pena conferir a lista de vagas disponíveis abaixo:

Analista Comercial Pleno – São José – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de Customer Success (Híbrido) – São José – SC – Efetivo;

Analista de Marketing – São José – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de QA – São José – SC e Remoto – Efetivo;

Assistente de Logística (Presencial) – São José – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – São José – SC e Remoto – Banco de talentos;

Desenvolvedor Back-end Sênior – São José – SC e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Fullstack JR – São José – SC e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Mobile JR – São José – SC e Remoto – Efetivo;

Editor de Vídeo (Remoto) – São José – SC e Remoto – Efetivo;

Estagiário Financeiro (Remoto) – São José – SC e Remoto – Estágio;

Estágio em Customer Success (Híbrido) – São José – SC – Estágio;

Estágio em Desenvolvimento Front-end (Híbrido) – São José – SC – Estágio;

SDR – Pré Vendas (Remoto) – São José – SC e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Nexti e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Nexti, é interessante destacar que, para além de um ponto eletrônico, a empresa é parceira de negócios e garante um fluxo de informações atualizado em tempo real, e simples de ser acessado em qualquer dispositivo.

Isto é, tem uma tecnologia de ponta sempre atualizada, buscando entregar a melhor experiência ao seu usuário, atendendo o mais diversos portes de empresas. Cresceu a partir de uma operação no setor de facilities, e hoje agrega clientes tanto dessa área, quanto de segurança, saúde, educação, varejo e muito mais!

