NFL Draft 2023: Bryce Young, escolhido na primeira rodada, chega para tentar levar os Panthers à primeira vitória no Super Bowl

Tele nova era do Carolina Panthers começou oficialmente na quinta-feira durante o primeiro Draft da NFL realizado em Kansas City, Missouri, a casa dos atuais campeões do Super Bowl, os Chiefs. Alguns meses atrás, o time que jogava em Charlotte, Carolina do Norte, não tinha a primeira escolha no draft; essa honra pertencia ao Chicago Bearsque, apesar de ter o pior histórico da última temporada regular, já tem o que pensa ser o zagueiro do seu presente e futuro.

Assim, Carolina e Chicago chegaram a um acordo e negociaram para que os Panteras tivessem a primeira escolha do draft, situação que não acontecia desde 2011, quando escolheram aquela que é, até hoje, a cara da história de um dos as franquias mais jovens da NFL, cam newton.

Quando o comissário da NFL Roger Goodell anunciou que com a primeira escolha deste draft, os Panthers escolheram o quarterback da Universidade do Alabama, Bryce Youngficou claro que o objetivo desse jovem candidato é conseguir praticamente a única coisa que Newton não conseguiu na Carolina, vencer um Super Bowl.

cam newton levou os Panteras a jogar e perder o Super Bowl 50 para Peyton Manningde Denver Broncos. No entanto, desde então, eles só chegaram aos playoffs uma vez em sete temporadas, e desde que Newton deixou a franquia pela primeira vez em 2018, eles tiveram um líder de passes diferente a cada ano e nunca venceram mais de sete jogos, sempre com recordes de derrotas. .

Quem é Bryce Young?

Bryce Young é considerado um prospecto capaz de mudar a cara desta franquia, já que conquistou o Troféu Heisman para o melhor jogador colegial em 2021, e apesar de não ter repetido o feito em 2022, sua capacidade de prolongar as jogadas e ser preciso nos passes o tornam um talento extremamente especial.

O novo técnico da equipe, Frank Reichagora tem seu brinquedo favorito, e veremos se ele corresponde às expectativas.

Young é o primeiro quarterback escolhido em primeiro lugar geral no Draft da NFL desde o Jacksonville Jaguars escolheu Trevor Lawrence da Clemson University em 2021.