NFL Draft 2023: Quem é o Sr. Irrelevante este ano e onde ele jogará?

Tele Los Angeles Rams selecionado Toledo atacante defensivo Desjuan Johnson com a 259ª escolha geral para se tornar oficialmente o Sr. irrelevantetermo cunhado por Paul Salad em 1976.

São Francisco 49ers quarterback Brock Purdy foi a escolha final no draft do ano passado e levou seu time ao NFL pós-temporada.

Johnson, 23 anos, joga em uma posição totalmente diferente de Purdy, então é improvável que ele se torne uma grande história como o QB fez no ano passado, quando substituiu o lesionado. Trey Lance e Jimmy Garoppolo.

Purdy, 23, foi o exemplo perfeito de por que Salata criou o apelido de Sr. Irrelevante. O atrasado USC star acreditava que era “irrelevante” se um jogador fosse escolhido primeiro ou último porque o verdadeiro objetivo é chegar ao campeonato.

Johnson registrou 29 tackles para uma derrota e 10 sacks em suas duas últimas temporadas no Toledo. Ele entra no vestiário do Rams em meio a uma reconstrução, então é provável que ele veja o campo imediatamente.

O que o Sr. Irrelevante ganha?

A escolha final no draft de cada ano ganha uma viagem gratuita para a Califórnia durante a “Semana Irrelevante”. Salata explicou a mensagem por trás do prêmio.

“Estabelecemos a Semana Irrelevante para transmitir uma mensagem importante – que não é negativo ser escolhido por último no Draft da NFL; ao contrário, é uma honra ser convocado”, disse Salata. “A demonstração de perseverança da última escolha do draft é [a] lição que ressoa não apenas com jogadores e fãs da NFL, mas também com pessoas em todos os lugares.”

Johnson e seus convidados também serão tratados com um Disneylândia viagem. Ajuda o fato de sua nova casa em Los Angeles estar a apenas uma distância de carro.

Rams também draftou QB Stetson Bennet.