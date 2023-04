NFL Draft 2023: times que arrasam com suas escolhas e aumentam suas chances de vitória

Tele Draft da NFL de 2023 acaba de concluir, e várias equipes parecem marcadamente diferentes, seja por causa da qualidade e/ou quantidade de seus lançamentos de final de semana.

Como fazem todos os anos, as equipes selecionaram o que consideram ser os melhores candidatos universitários para preencher suas necessidades e fraquezas por uma chance de competir fortemente na próxima temporada.

Como costuma acontecer, nem todos os selecionados acabam sendo importantes ou marcantes, mas a esperança, pelo menos nesta fase do ano, é grande entre as equipes.

Vários deles se destacaram durante o Draft, cujas seleções vão mudar a cara do que foram em 2022. Veja alguns dos times que mais chamaram a atenção com suas escolhas no draft:

Equipes com as escolhas de draft mais impactantes

Os Panthers tiveram a escolha geral nº 1 e selecionaram QB Bryce Young do Alabama. Young tem a postura e a presença de um veterano e se encaixa perfeitamente no novo técnico dos Panthers Frank Reichdando a eles seu primeiro chamador de sinal de franquia desde cam newton.

Os Eagles tinham uma lista do calibre do Super Bowl antes do recrutamento e adicionaram mais talentos. DT Jalen Carter, OLB Nolan Smith Jr. e CB Kelly Ringo serão grandes adições à sua já grande defesa.

O Bengals teve um trio de acréscimos defensivos nas rodadas 1-3, reforçando significativamente sua defesa. DE Myles Murphy deve ganhar rapidamente snaps fora da borda oposta a Trey Hendrickson, CB DJ Johnson traz tamanho muito necessário no canto, e Batalha do S JordanOs instintos de Jessie Bates podem ser vitais após a saída de Jessie Bates.

Os Leões não draftaram convencionalmente, priorizando posições desvalorizadas na primeira rodada antes de selecionar QB Hendon Hooker no terceiro. Hooker oferece a Detroit um plano de seguro de baixo risco e alta recompensa por trás Jared Goffenquanto RB Jahmyr Gibbs adiciona eletricidade ao backfield. LB Jack Campbell e S Brian Branch são bônus para melhorar a defesa.

Os Packers querem dar um bom elenco de apoio para Jordan Love. QB Sam Clifford oferece um backup atlético, mas errático, enquanto O Lukas Van Ness pode ser enorme para suporte defensivo como DE/OLB. a combinação de WR Jayden Reed e TE Luke Musgrave acrescenta promessa.

Os texanos tomaram QB CJ Stroud no 2º lugar e depois voltou para o 3º lugar para DE Will Anderson Jr. Stroud dá a Houston sua melhor perspectiva de passe de bolso desde a estreia de Deshaun Watson, enquanto Anderson dá a DeMeco Ryans seu primeiro destruidor de ares de boa-fé como treinador principal do Texans.