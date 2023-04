NFL Draft 2023: Todas as escolhas e seleções da primeira rodada para cada equipe

Tele Draft da NFL de 2023 está em pleno funcionamento, com a primeira rodada ocorrendo na noite de quinta-feira em Kansas City, a casa do atual Super Bowl campeões.

As outras 31 equipes também querem participar do Super Bowl e esperam que suas escolhas possam ajudá-los.

Isso inclui o Carolina Panthersque não surpreendeu ninguém ao selecionar o quarterback Bryce Young com a primeira escolha geral.

A lista completa de escolhas da primeira rodada do Draft 2023 da NFL

Carolina Panthers (de Chicago): Bryce Young, QB, Alabama Houston Texans: CJ Stroud, QB, estado de Ohio Houston Texans (do Arizona): Will Anderson Jr., EDGE, Alabama Indianapolis Colts: Anthony Richardson, QB, Flórida Seattle Seahawks (de Denver): Devon Witherspoon, CB, Illinois Arizona Cardinals (de Detroit via LA Rams): Paris Johnson Jr., OT, estado de Ohio Las Vegas Raiders: Tyree Wilson, EDGE, Texas Tech Atlanta Falcons: Bijan Robinson, RB, Texas Philadelphia Eagles (de Chicago via Carolina): Jalen Carter, DT, Georgia Chicago Bears (da Filadélfia via Nova Orleans): Darnell Wright, OT, Tennessee Titãs do Tennessee: Peter Skoronski, OT, Northwestern Detroit Lions (do Arizona até Houston via Cleveland): Jahmyr Gibbs, RB, Alabama Green Bay Packers (do New York Jets): Lukas Van Ness, EDGE, Iowa Pittsburgh Steelers (da Nova Inglaterra): Broderick Jones, OT, Geórgia New York Jets (de Green Bay): Will McDonald IV, EDGE, estado de Iowa Comandantes de Washington: Emmanuel Forbes, CB, Mississippi New England Patriots (de Pittsburgh): Christian Gonzalez, CB, Oregon Detroit Lions: Jack Campbell, LB, Iowa Tampa Bay Buccaneers: Calijah Kancey, DT, Pittsburgh Seattle Seahawks: Jaxon Smith-Njigba, WR, estado de Ohio Los Angeles Chargers: Quentin Johnston, WR, TCU Baltimore Ravens: Zay Flowers, WR, Boston College Minnesota Vikings: Jordan Addison, WR, USC New York Giants (de Jacksonville): Deonte Banks, CB, Maryland Buffalo Bills (de Jacksonville via New York Giants): Dalton Kincaid, TE, Utah Dallas Cowboys: Mazi Smith, DT, Michigan Jacksonville Jaguars (de Buffalo): Anton Harrison, OT, Oklahoma Cincinnati Bengals: Myles Murphy, EDGE, Clemson New Orleans Saints (de São Francisco até Miami e Denver): Bryan Bresee, DT, Clemson Philadelphia Eagles: Nolan Smith, EDGE, Geórgia Kansas City Chiefs: Felix Anudike-Uzomah, EDGE, Kansas State

Que horas é a segunda rodada do Draft da NFL?

As rodadas dois e três serão realizadas nesta sexta-feira, 28 de abril, a partir das 19:00 ET na costa leste.

Então, as rodadas quatro, cinco, seis e sete acontecerão no sábado, 29 de abril, a partir das 12:00 ET.