NFL Draft Prospect Michael Jefferson envolvido em acidente de carro fatal, sofre lesões

Funcionários da Agência de Aplicação da Lei do Alabama dizem TMZ Sports … o acidente ocorreu na US 43 em Mobile County, Ala. por volta das 19h55 – quando um homem de 55 anos que dirigia um Dodge Charger 2014 colidiu de frente com o Chevrolet Impala 2019 de Jefferson.

As autoridades dizem que após a colisão inicial, um Nissan Maxima 2008 também atingiu o Dodge. O motorista do Dodge, segundo as autoridades, não usava cinto de segurança e morreu no local.