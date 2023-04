NFL Mock Draft: Esses jogadores podem não ser as primeiras opções, mas são os destaques do Dia 2

Aé o Draft da NFL de 2023 está definido para começar com a Rodada 1 nesta noite de quinta-feira em Cidade de Kansas31 jogadores universitários terão um novo NFL equipe, mas na sexta-feira serão convocadas mais duas rodadas, enquanto as rodadas 4 a 7 serão disputadas no sábado, com o início mais cedo do que as três rodadas anteriores.

Quais jogadores podem ser escolhidos no Dia 2 do Draft da NFL e têm uma grande chance de serem titulares?

Todos os anos, durante as rodadas 2 e 3 do Draft da NFL, há alguns jogadores que se destacam dos demais, com nomes como Jonathan Taylor, Eric Stokes, Jordyn Brooks, Jeremy Chinn, Chase Claypool, Kyle Dugger, Willie Gay Jr., Logan Wilson e Jaquan Brisker são alguns dos nomes de destaque selecionados no segundo dia do draft recentemente.

Para o Draft da NFL de 2023os nomes que estão sendo falados a esse respeito são:

Jalin Hyatt -Tennessee – WR – 21 anos

NFL.com explica que Hyatt é um wide receiver que cria espaço por ser um jogador de primeira linha, mas há dúvidas sobre como ele se encaixará na NFL, uma vez que não aproveita os benefícios de jogar em um ataque superespalhado.

DJ Turner II – Michigan – CB – 22 anos

Turner é um cornerback que fez a corrida mais rápida de 40 jardas no olheiro da NFL alguns meses atrás, tornando-o uma ameaça para aqueles que fazem cobertura da imprensa na NFL, apesar de não ter o comprimento de braço ideal de um cornerback prototípico.

Josh Downs – Carolina do Norte – WR – 21 anos

Downs está de volta à posição de wide receiver, já que ele é um dos candidatos mais bem classificados neste draft, mas seu corpo menor o fará desistir da primeira rodada de acordo com NFL.com. Downs tem 5 pés e 8 3/4 e 171 libras.