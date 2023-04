Nick Carter é processado por agressão sexual e agressão da cantora Melissa Schuman

Aqui está o acordo – Schuman está processando o cantor dos Backstreet Boys, alegando que ele a agrediu sexualmente em 2002 em Santa Monica… quando ela tinha 18 anos e ele 22. No processo, ela alega que ele fez sexo oral à força nela e a fez fazer o mesmo com ele.

Schuman, que estava no grupo feminino Dream, afirma que Carter então tirou sua virgindade, apesar de ela ter dito a ele que estava se guardando para o casamento.

Ela originalmente acusou-o disso em 2017… ela registrou boletim de ocorrência e queria que Carter enfrentasse acusações criminais, mas o escritório do promotor se recusou a processar .

Nick negou todas as suas alegações e, de fato, processou Schuman por US $ 2,3 milhões no início deste ano … alegando que ela vinha tentando extorquir dinheiro dele há anos. Esse terno fazia parte de seu litígio em andamento contra Shannon Ruthque também acusou Carter de agressão sexual em um ônibus de turismo.