Nicki Minaj se torna uma super-heroína na série animada de TV “Lady Danger”

Nicki Minaj está levando seus talentos para o mundo da animação com sua nova série de TV, senhora perigo.

O rapper de 40 anos, nascido Onika Tanya Marajestá definido para estrelar e produzir a série, que é uma adaptação da série de quadrinhos em duas partes criada por Alex de Campi com arte de Mulele Jarvis e João Lucas que estreou em 2015 de Quadrinhos da Dark Horse.

senhora perigo segue a história de uma agente de campo do governo que é deixada para morrer por sua equipe depois de descobrir um segredo perigoso no ano de 2075. A personagem é trazida de volta à vida como Lady Danger, uma “Agente afrofuturista de BOOTI (Bureau de Intervenção do Terrorismo Organizado).”

Minaj dublará o personagem-título e produzirá a série ao lado Curtis “50 Cent” Jackson através dele Filme e TV da G-Unit empresa. Carlton Jordan e Crystle Roberson escreverá e atuará como produtor executivo da série, junto com Brian Sher e Paulo Young & Mike Griffin para Faça um bom conteúdocom Indústrias Starburns servindo como estúdio de animação.

senhora perigo é o primeiro grande filme ou projeto de TV de Minaj desde a dublagem de Pinky em O filme Angry Birds 2 em 2019. O rapper também dublou Sugilite em três episódios da série animada Steven Universo entre 2014 e 2016, e apareceu em filmes live-action como Barbearia: o último corte e a outra mulherjunto com uma série de videoclipes.

Nicki Minaj continua no topo das paradas com sucessos consecutivos em primeiro lugar nas paradas de Hot Rap Songs

a notícia de senhora perigo vem apenas algumas semanas depois que Minaj marcou consecutivos # 1 singles no Músicas de rap quentes gráficos. Seu último hit, Red Ruby Da Sleezemarcou sucessos nº 1 consecutivos, depois dela Garota super esquisitaque liderou as paradas de Hot Rap Songs por 11 semanas em 2022.

A ascensão de Minaj ao topo da parada foi impulsionada principalmente por vendas puras de cerca de 41.000 na primeira semana, que é o máximo que qualquer música de hip-hop marcou este ano. Entre todos os gêneros musicais, ocupa o segundo lugar apenas no Miley Cyrus a música Flowers, que marcou um enorme 70.000 cópias.