Nikola Jokic faz um triplo-duplo tranquilo, Nuggets amplia liderança na série contra Timberwolves

Nikola Jokic teve seu sétimo triplo-duplo na carreira nos playoffs com 20 pontos, 11 rebotes e 12 assistências para o Denver Nuggetsque defendeu o Minnesota Timberwolves 120-111 para assumir uma vantagem de 3-0 na primeira rodada NBA série de playoffs na noite de sexta-feira.

Michael Porter Jr.. teve 25 pontos e nove rebotes e Jamal Murray somou 18 pontos e nove assistências enquanto o Denver resistia a outro desempenho arrojado do Minnesota Anthony Edwards para enviar uma multidão barulhenta de fãs vestindo camisa branca para casa depois de outra derrota frustrante na pós-temporada. O jogo 4 é aqui domingo à noite.

Vianey Frias tenta chamar a atenção de Nikola Jokic em jogo do Nuggets

Edwards marcou 36 pontos para aumentar o total de sua série para 95, Cidades de Karl-Anthony somou 27 pontos depois de somar apenas 21 pontos nos dois primeiros jogos e Rudy Gobert teve 18 pontos e 10 rebotes para os Wolves, mas um lapso defensivo aqui e uma corrida de 3 pontos ali foram o suficiente para selar seu destino contra um time completo do Nuggets que finalmente está saudável o suficiente para uma corrida no NBA termina

Bruce Brown teve 12 pontos para liderar a vantagem de 29-10 do Denver em pontos de banco, e o Nuggets acertou 57% de campo.

Com o Nuggets mantendo sua primeira vantagem de 2 a 0 em nove séries de playoffs abaixo de Mike Malonea mensagem do treinador era para manter o acelerador no máximo e não dar confiança extra aos lobos azarões.

Nuggets mantém o pé no acelerador contra Timberwolves

O Conferência OesteA equipe principal do time obedeceu atirando como se sua semeadura dependesse disso e superando os Lobos em quase todos os rebotes longos. O Nuggets teve duas sequências de 9 a 0 no primeiro tempo e dificilmente poderia fazer algo errado, começando o segundo quarto acertando 12 de seus primeiros 16 arremessos e construindo uma vantagem de 13 pontos.

Então Edwards, que fez 41 pontos no jogo 2 para o recorde dos playoffs da franquia, trouxe sozinho os Wolves de volta com o tipo de estrela que apenas jogadores como ele são capazes.

Depois de uma passagem preguiçosa por Towns foi apanhado por Kentavious Caldwell-Pope, Edwards correu para o bloco e rapidamente converteu uma bandeja Euro-step na outra ponta. Os Wolves mantiveram o ritmo e reduziram a vantagem para 61-55 pouco antes do intervalo. Eles ainda estavam a seis pontos no final do terceiro quarto.

Os Wolves venceram o jogo de play-in aqui há uma semana, apostando alto nas costas de Towns e Gobert, a dupla improvável que eles criaram quando o ex-presidente de operações de basquete do Nuggets Tim Connelly fugiu para o mesmo emprego em Minnesota e conseguiu uma negociação de grande sucesso para Gobert.

Timberwolves melhorando, mas ainda falta

Os Wolves atacaram a cesta melhor do que nos dois primeiros jogos, e Towns empatou a quarta falta de Jokic com 5:51 restantes no terceiro quarto, mas o sérvio de 7 pés é muito habilidoso – e muito pesado – para ser derrotado dessa maneira.

O bicampeão MVP da NBA liderou a liga com 29 triplos-duplos durante a temporada regular.

treinador dos lobos Chris Finchperguntado antes do jogo sobre o impacto de Jokic em abrir espaço para Murray e seu chute, deu um golpe sutil sobre como ele se sente Jokic – que tem 14 faltas na série – é arbitrado.

“Ele faz um ótimo trabalho de triagem, movendo e triando ao mesmo tempo, esse tipo de coisa”, disse Finch em seu melhor impassível.

DICA INS de Nuggets em Timberwolves

Gobert esclareceu em sua coletiva de imprensa introdutória no verão passado as alegações de Finch de sua triagem ilegal com Utah.

pepitas: Caldwell-Pope teve 11 de seus 14 pontos no segundo quarto em arremessos de 3 em 4 na faixa de 3 pontos. … Murray, que acertou 10 a 20 do fundo nos dois primeiros jogos, acertou 1 a 6.

Timberwolves: Towns, que acertou 8 de 27 arremessos de campo nos dois primeiros jogos, acertou 10 de 17. Ele acertou 5 de 16 na faixa de 3 pontos na série.

Nickeil Alexander-Walker estava de volta ao time titular. Ele fez oito pontos em 22 minutos.