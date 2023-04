Nikolaj Coster-Waldau revela quanto tempo passou assistindo ‘House of the Dragon’: Foi estranho

EUSeus personagens entraram para a história e, um deles, conseguiu se tornar um dos mais amados e, ao mesmo tempo, odiados.

Nikolaj Coster-Waldau interpretou Jaime Lannister por anos e, após a estreia da prequela da HBO Max, ‘House of the Dragon’, ele revelou quanto tempo passou em frente à tela da TV para assistir ao primeiro spin-off do sucesso que protagonizou .

Enquanto promovia sua nova série no Apple TV+, o ator dinamarquês confessou à Entertainment Weekly que não assistiu à série, que estreou em agosto de 2022 e ganhou um Globo de Ouro de Melhor Série Dramática.

A coisa mais estranha para Nikolaj Coster-Waldau

No entanto, ele revelou que conseguiu ver alguns segundos dele: “” Um dia passou e eu vi os créditos de abertura,” Coster-Waldau disse.

“E foi um pouco estranho porque era a mesma música e a sequência do título era meio parecida. Eu fiquei tipo, ‘Ah, isso é muito cedo. Muito cedo.’

“Vou esperar. Vou dar algumas temporadas, então posso assistir e então há a coisa toda. Mas eu sei que muitas pessoas amam esse show, e estou muito feliz por eles.” acrescentou o dinamarquês de 52 anos.

Por enquanto, ‘House of the Dragon’ tem um segundo lote de episódios pendentes de estreia, que não chegará até, supostamente, o verão de 2024.

Esta segunda temporada contará as consequências do que aconteceu na reta final da primeira, o que significará a eclosão definitiva da chamada Dança dos Dragões, ou seja, a guerra civil que se instaurou dentro da própria família Targaryen.

Espera-se que nas próximas semanas comecem as filmagens dos próximos capítulos e, enquanto isso, rumores sugerem que haverá pelo menos uma terceira temporada.