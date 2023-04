Nissan abre novas vagas de emprego e estágio pelo país

A Nissan, referência no setor automotivo mundial, abre novas vagas de emprego e estágio em todo o Brasil. Para fazer parte da companhia, os profissionais devem respeitar as diversas opiniões, mostrar vontade de aprender constantemente, além de atuar em seu segmento de maneira direta e simples. Confira.

Nissan anuncia a contratação de novos colaboradores em cidades do Brasil

A companhia oferece uma série de iniciativas e aprendizado: programas de desenvolvimento em diferentes níveis, treinamentos personalizados digitais e presenciais, projetos transversais e outras iniciativas. A Nissan é diversa e inclusiva, portanto, todas as vagas estão disponíveis para a candidatura de todos os profissionais.

A Nissan, em parceria com a Mitsubishi e Grupo Renault, formam a mais antiga e maior aliança automotiva mundial. Fundada no ano de 1933, a companhia oferece seus serviços e produtos para mais de cem países, incluindo o Brasil, onde está presente há dezoito anos, e conta com a ajuda de mais de 2.600 colaboradores. No dia de hoje, novas oportunidades foram divulgadas. Confira, a seguir.

Especialistas de Processos – Resende;







Oportunidades de Estágio – Brasil;







Full Product Engineering Analyst – São José dos Pinhais;







Full Buyer – São José dos Pinhais.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para tornar-se um dos novos membros da Nissan, os interessados devem participar do processo seletivo da companhia, cadastrando seu currículo profissional através do site 123empregos.

