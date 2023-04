No Bets Barred: Alex Pereira tem seu número ou Israel Adesanya pode recuperar o título no UFC 287?

Após um hiato de uma semana, o UFC retorna com mais um pay-per-view neste sábado, quando Alex Pereira e Israel Adesanya se reencontram no MMA (e se enfrentam pela quarta vez) na luta principal do UFC 278, e assim o No Bets Meninos barrados estão de volta para discutir.

Nesta semana, os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew se juntaram a um velho favorito, Tony Calatayud, do famoso Dan Le Batard Show, para analisar todas as melhores ações do UFC 278, e há dissensão quase imediata nas fileiras, já que as opiniões divergem. na luta principal, e quem vencerá esta quarta luta entre Pereira e Adesanya. O restante das avarias ocorre da mesma forma, pois há uma tonelada de cães vivos esta semana e a ação é abundante em todos os lados do cartão. Então, para encerrar as coisas, Jed apresentou Tony ao The Next Big Thing in MMA Gambling, o ChatGPT Bet.

Sintonize o episódio 40 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas O podcast cai toda quarta-feira e está disponível no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.