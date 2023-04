No Game 6 Klay para os Warriors enquanto o Sacramento Kings força o Game 7 com facilidade

Fou muitos anos, Golden State Warriors‘ Klay Thompson já era famoso por suas incríveis atuações no Playoff Game 6 ao longo dos anos. O palco estava montado para ele entregar mais uma noite histórica que daria a seus Warriors uma passagem direta para a próxima rodada dos Playoffs no Conferência Oeste. Mas isso não aconteceu, Klay só conseguiu 22 pontos sem assistências e 2 rebotes. Ele jogou 35 minutos completos, mas não conseguiu ser tão instrumental quanto nos momentos anteriores. Stephen Curry também falhou contra um bravo e fresco Sacramento Kings lado que era liderado por De’Aaron Fox e Malik Monk.

Fox ainda brinca com o dedo quebrado

Apesar de estar com o dedo quebrado, De’Aaron Fox ainda caiu 26 pontos na frente de toda a torcida do Warriors. Mas Malik Monk foi o homem que efetivamente entregou com 28 pontos no jogo. Domantas Sabonis sofreu uma cotovelada direto no rosto que estava perigosamente perto de seu olho de Looney. Inicialmente, todos pensamos que ele não continuaria jogando, mas ele decidiu permanecer no jogo. Sua contribuição se traduziu em bons 11 rebotes. Do lado dos Warriors, Draymond Green estava ausente, já que os Kings conseguiram suprimir suas contribuições ao longo do jogo.

Ainda não temos ideia de quem estará nas semifinais da Conferência Oeste, o Lakers está jogando contra o Memphis Grizzlies agora e tudo pode acontecer nesse jogo como aconteceu esta noite em San Francisco. O próximo jogo 7 entre Warriors e Kings acontecerá em Sacramento no próximo domingo. Os Warriors poderiam ter selado o ingresso para as semifinais esta noite, mas esses Kings continuam provando ser uma lufada de ar fresco na NBA. Tanto De’Aaron Fox quanto Malik Monk estão garantindo um grande presente para a equipe e um futuro ainda mais brilhante.