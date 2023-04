Noivo de Sydney Sweeney é flagrado com as malas prontas em meio a rumores de separação

Sydney Sweeney e o noivo Jonathan Davino ainda estão noivos – pelo menos publicamente – mas depois que o relacionamento de seu colega implodiu, há um mistério crescente sobre quando outro sapato pode cair.

Jonathan Davino foi fotografado no início desta semana saindo de casa. Não é grande coisa, mas ele tinha as malas prontas quando saiu de casa. Junto com sua bagagem – tacos de golfe e uma cama de cachorro.

É perfeitamente possível que ele estivesse indo jogar golfe. Além disso, na terça-feira anterior – o dia em que as fotos foram tiradas – ele estava passeando com o cachorro de Sydney, Tank, então talvez o cão esteja indo jogar golfe e tudo esteja bem.

Por outro lado, Sydney foi vista no início desta semana sem o anel de noivado, e o momento é interessante. A foto de um Sydney sem anel foi tirada na quinta-feira, 2 dias depois que Jonathan saiu com as malas prontas.

Como você provavelmente sabe, o colega de elenco de Sydney, Glen Powell, agora é um homem solteiro depois que sua namorada Gigi Paris, disse publicamente que está seguindo em frente.

Há rumores de que há mais do que um relacionamento profissional entre Sydney e Glen, e esses rumores foram em parte alimentados pelos dois depois de aparecerem em um tapete vermelho no início desta semana, olhando um para o outro com adoração.