Notícias da MLB: aumento de home run na MLB ligado à mudança climática, por estudo

Mrebatedores da liga principal como Aarão Juiz estão fazendo mais home runs do que nunca, e um novo estudo sugere que a mudança climática é parcialmente culpada. O estudo, publicado no Boletim da Sociedade Meteorológica Americanaexplica que as temperaturas mais altas causadas pelas mudanças climáticas estão afetando a trajetória das bolas de beisebol, resultando em mais home runs.

De acordo com Christopher Callahan, um Ph.D. candidato em ciência do clima na Dartmouth College e o principal autor do estudo, “Quando o ar está mais quente, é menos denso, o que significa que há menos resistência do ar para uma bola passar quando é rebatida. Ao aumentar as temperaturas e reduzir a densidade do ar durante os jogos de bola, a mudança climática deve algum grau aumentou a probabilidade de home runs.”

A pesquisa de Callahan sugere que a mudança climática contribuiu para cerca de 1% de todos os home runs atingidos em Liga Principal de Beisebol na última década, o equivalente a cerca de 50 home runs por ano.

A princípio, alguns ficaram céticos em relação aos resultados do estudo. John Knoxprofessor de geografia da Universidade da Geórgia, admite: “Quando vi a manchete pela primeira vez, pensei que você estava brincando.” No entanto, depois de ler o estudo, ele se converteu. “Eles fizeram uma análise cuidadosa”, reconhece Knox.

Até o final do século, haverá mais HRs por esse motivo

Apesar do fato de que a mudança climática teve apenas um pequeno efeito nas taxas de home runs até agora, Callahan adverte que o aumento das temperaturas pode representar até 10% dos home runs até o final do século.

Ele sugere que mudanças na construção do beisebol, mudando os jogos diurnos para noturnos para evitar temperaturas mais altas e colocando cúpulas sobre os estádios para isolá-los da temperatura ambiente podem ajudar a mitigar o impacto das mudanças climáticas. Mais importante, Callahan sugere que precisamos tomar medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa a fim de mitigar os efeitos do aquecimento global.

Concluindo, embora a mudança climática não seja o único fator que contribui para o aumento de home runs em Liga Principal de Beisebol, é um fator significativo que não pode ser ignorado. Como Callahan aponta, “a mudança climática nos dará mais home runs”. Cabe a nós tomar medidas para minimizar seu impacto no esporte que amamos.