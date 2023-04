Notícias da MLB: Blue Jays derrotam Red Sox em doubleheader sweep

Tele Toronto Blue Jays colocar em uma clínica contra o Boston Red Sox em uma partida dupla na quarta-feira, vencendo os dois jogos com um placar de 4–2.

No primeiro jogo, o Blue Jays não perdeu tempo em assumir a liderança, marcando três corridas no segundo turno. Lourdes Gurriel Jr. acertou uma poderosa dupla de duas corridas e Randal Grichuk contribuiu com um single RBI.

O Red Sox tentou montar um retorno, marcando duas corridas no terceiro inning, mas o Blue Jays conseguiram segurar e garantir a vitória.

Vlad Jr. lidera o ataque enquanto o arremesso do Blue Jays domina o Red Sox em uma varredura dupla

O segundo jogo viu o Blue Jays assumir a liderança mais uma vez, graças a um enorme homer de duas corridas de Vladimir Guerreiro Jr. O Red Sox conseguiram marcar uma corrida na quarta entrada, mas não foi o suficiente, pois os Blue Jays adicionaram mais duas corridas na quinta entrada para solidificar sua vitória.

O Blue Jays‘ arremessadores iniciais, Robbie Ray e Steven Matz, ambos tiveram excelentes atuações e garantiram as vitórias para seu time. Ray acertou nove rebatedores impressionantes em seis entradas no primeiro jogo, enquanto Matz permitiu apenas uma corrida em cinco entradas no segundo jogo.

O Blue Jays‘ desempenho impressionante traz seu recorde da temporada para 8-3, enquanto o Red Sox agora sente-se em 5-6. Foi um dia difícil para o Red Soxmas o Blue Jays mostraram que são uma força a ser reconhecida e serão uma equipe a ser observada no decorrer da temporada.