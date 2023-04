Notícias da MLB: Cena assustadora: árbitro da MLB hospitalizado após ser atingido na cabeça por arremesso de revezamento

vocêimpério Larry Vanover está sendo avaliado por uma concussão e outros ferimentos em um hospital depois de ser atingido na cabeça por um arremesso de revezamento durante o jogo de quarta-feira da MLB entre o Ianques de Nova Iorque e Guardiões de Cleveland.

Vanover, de 67 anos, foi derrubado por um arremesso do jogador da segunda base do Guardians All-Star andrs gimnezque girou e atirou em direção ao prato e acertou Vanover, posicionado na grama do campo interno entre o segundo e o monte, do lado esquerdo da cabeça.

Liga Principal de Beisebol disse que Vanover disse que está sendo examinado quanto a um ferimento na cabeça “e outros possíveis problemas médicos. O cronograma de seu retorno deve ser determinado”.

placa árbitro Chris Guccione disse a um repórter de sinuca que Vanover tinha “um nó de bom tamanho” na cabeça. Ele foi levado para a Cleveland Clinic.

“Eles vão fazer um teste de concussão e parecia que ele estava coerente e que sabia o que estava acontecendo”, disse Guccione. “Mas ele tinha aquele olhar vidrado nele. Ele vai ficar no hospital pelo resto da noite, talvez.

“Aquilo foi assustador. Muito difícil de se concentrar depois disso, depois de ver um colega ser atingido. Mas eles me atualizaram e eu fiquei tipo, ‘Tudo bem. Ele está bem. Ele está em boas mãos.’ Então, seguimos em frente.”

Vanover, que havia ejetado Yankees o técnico Aaron Boone no primeiro turno após uma jogada polêmica, foi derrubado pelo arremesso. Seu chapéu voou de sua cabeça quando ele caiu na relva.

Gimnez estava visivelmente chateado e muitos na multidão matiness de 23.164 no Progressive Field engasgaram quando Vanover foi atingido.

Eles acabaram levantou-se sem ajuda e foi examinado pelo treinador de Cleveland antes de ser escoltado para fora do campo. Vanover tem 29 anos de experiência como árbitro da liga principal.

O jogo continuou com uma equipe de três ump.