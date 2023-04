Notícias da MLB: Marly Rivera, demitida pela ESPN: Qual foi o insulto que lhe custou o emprego?

ESPN teria demitido repórter nacional de beisebol Marly Rivera depois que este último ligou para a colega repórter, Ivon Gaeteum “f***ing c**t” durante uma entrevista com Ianques de Nova Iorque defensor externo Aaron Juiz.

O incidente aconteceu na terça-feira no Yankee Stadium antes do duelo entre Juizlado de e o Anjos de Los Angeles. Rivera teve uma discussão com Gaete depois que este último também tentou entrevistar Juiz.

“Ela não trabalha mais aqui”, disse a ESPN ao The Post.

Rivera foi pego na câmera chamado Gaete um “f *** ing c ** t” antes de tentar se desculpar com seu colega repórter.

“Assumo totalmente a responsabilidade pelo que disse, o que não deveria ter feito”, disse. Rivera disse ao Post.

“Houve circunstâncias atenuantes, mas isso de forma alguma é uma desculpa para minhas ações.

“Sou um profissional com excelente reputação no beisebol e acredito que estou sendo apontado por um grupo de indivíduos com quem tenho um longo histórico de desentendimentos profissionais.”

Tendo iniciado sua carreira na mídia internacional em rádio e televisão em 2002, Centro agora se tornou um locutor esportivo freelancer para MLB e TBS Japão.

Ela tem uma extensa experiência como repórter esportiva, radialista e jornalista, tendo atuado anteriormente como embaixadora da Special Olympics Venezuela.

De acordo com Riveraque reportou sobre a MLB e Yankees para ESPN e ESPN Deportes, ela se desculpou com Gaete pelo insulto, mas este não o aceitou.